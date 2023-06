Topolansky dijo que el FA no fue reelecto en 2019 por "haber pedido 50 mil puestos de trabajo"

La exvicepresidenta Lucía Topolansky se refirió a las elecciones de 2019 cuando después de tres períodos de gobierno el Frente Amplio perdió la presidencia, y dijo que "lo peor" que le pasó a la fuerza política fue "haber pedido 50 mil puestos de trabajo en el último tramo de esos 15 años".

Además, señaló en Desayunos Informales (Canal 12) la importancia de que la fórmula en las elecciones de 2024 no tenga los mismos problemas que la que conformaron Daniel Martínez y Graciela Villar. "Lo importante es que la fórmula no nos trabe como nos trabó en 2019", dijo la dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Por otro lado, se refirió también a la dureza de la actual oposición y recordó que cuando era vicepresidenta y el mandatario Tabaré Vázquez estaba enfermo, a ella le dolían "algunos chicotazos".

Por último, se refirió al proyecto de ley que presentó el ministro de Defensa, Javier García, respecto a liberar archivos de la dictadura.

Por qué el FA perdió el gobierno

Topolansky dijo que "la política social de fondo, la principal, es el trabajo" y que todo lo demás "hay que hacerlo", pero "son remiendos a la vida de un ciudadano".

"Estoy convencida que en el '19 lo peor que nos pasó es haber pedido 50 mil puestos de trabajo en el último tramo de esos 15 años. La gente respondió a eso", dijo este viernes.

"Las causas son múltiples, pero yo pienso que la principal fue esa. Porque vos cuando perdés el trabajo te viene una desazón", dijo Topolansky que fue senadora en la actual legislatura hasta el 1° de marzo de 2022 cuando renunció para promover el recambio generacional en el Frente Amplio.

Si bien dijo: "Lo importante es que la fórmula no nos trabe como nos trabó en 2019", la exvicepresidenta señaló que Daniel Martínez "podrá haber hecho mejor o peor una campaña", pero que eso no fue "crucial". Resaltó que él había "hecho una buena campaña a la Intendencia de Montevideo", cuando la capital representa la "mitad del país", aunque reconoció que Martínez "probablemente no midió la necesidad de toda la cantidad de rondas que tenés que hacer por el país, de la importancia de los pueblitos chicos y del lenguaje que tenés que tener".

Topolansky sobre la dureza de la oposición

Topolansky se refirió además a la dureza de la oposición frente al gobierno cuando éste enfrentó una pandemia y la diferencia cambiaria con Argentina. La exvicepresidenta dijo que no existe un "centímetro para medir" cómo se es oposición y dijo que en el Frente Amplio vivió "15 años de oposición durísima por momentos".

En este sentido, recordó que cuando fue vicepresidenta en reemplazo de Raúl Sendic en la segunda parte del último gobierno de Tabaré Vázquez, y el mandatario estaba enfermo de cáncer, a ella le "dolían algunos chicotazos".

"Tabaré estaba enfermo y estaba limitado. Yo solo sufrí eso al lado de él. Es verdad lo que se decía que en algunas cosas estaba un poco ausente, pero no le daba. A mí me consta. Entonces, a mí me dolían algunos chicotazos. Pero nos los bancamos. Hay que bancar. Porque cuando vas al ruedo, bancá. Entonces yo no saco el centímetro para medir", dijo Topolansky.

Además, sostuvo que "Argentina en algún momento va a salir" porque "se cae y sale", al ser "tan rica". Dijo también que "tuvo mala suerte este gobierno en algunas cosas, pero tuvo buenos precios". En 2022 para la exsenadora "tuvo vientísimo de cola".

Por otro lado, subrayó la relación cordial que tiene que haber entre el oficialismo y la oposición. Para ella, los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti en los últimos meses "están jugando un dúo estrafalario" que le dice a las generaciones políticas que vienen "que el Uruguay no puede estar partido".

Archivos de la dictadura

En Desayunos Informales también le preguntaron a Topolansky sobre el proyecto de ley que presentó el ministro de Defensa, Javier García, para los archivos de la dictadura. García dijo que pensaba que iba a ser "apoyado por todo el sistema político", pero que el oficialismo se encontró con un "temor" y "nerviosismo" de dirigentes del Frente Amplio".

"Me da la impresión de que esa especie de pacto de los combatientes que hubo en los momentos trágicos de Uruguay se fue prolongando en el tiempo. Y el pacto involucró a gente que estuvo en el Ministerio de Defensa Nacional, porque ese pacto de los combatientes tuvo el origen entre el MLN y los militares golpistas de la época", sostuvo en entrevista con el semanario Búsqueda.

La exvicepresidenta, que en su juventud integró el MLN, dijo que su opinión respecto al proyecto "es la misma" que la de los familiares de los perseguidos por la dictadura. "Creo que hay que darle la derecha a los familiares", afirmó Topolansky.

"Acá el reclamo es lo que pasa en los 20 de mayo (la Marcha del Silencio), que por alguna razón cada vez son más grandes. Si eso ayuda bienvenido. Lo que hay es dudas de que eso ayude", continuó.

Para ella, lo importante del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento es "cómo se traten los archivos y no revictimizar personas".

De todas formas, reconoció que no se ha "metido en el tema".

El proyecto busca hacer públicos los “archivos de la dictadura” que alcanzan a 153 conjuntos de documentos declarados “reservados” por un lapso de 15 años por el Archivo General de la Nación, según una resolución de 2011 firmada por su directora Alicia Casas de Barrán