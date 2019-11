Torre Trump no retomará a trabajadores y para por tiempo indefinido

Todos los obreros que trabajaban en la Torre Trump en Punta del Este fueron informados este lunes que no se retomará a los que se encuentran en seguro de paro, y que las obras se detendrán por tiempo indeterminado. Los trabajadores mantienen por estas horas reuniones de forma bipartita con la empresa argentina a cargo del emprendimiento YY Development Group, buscando revertir esta decisión.

En octubre hubo -de parte de los inversores- el compromiso de que se retomarían a partir del 1° de diciembre a los trabajadores que habían sido enviados a seguro de paro, pero este lunes la empresa informó que no continuará con la obra por el momento. La medida afecta directamente a unos 30 obreros.

Tras reuniones mantenidas en octubre se acordó entre sindicato y el desarrollador un régimen de seguro de parto rotativo por cuatro meses (para 150 trabajadores), mientras que en el caso de los 30 restantes fue de dos meses.

Según informó FM Gente de Maldonado, desde el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) no se descartan movilizaciones tras una asamblea que tendrá lugar en las próximas horas y también pueden iniciarse reclamos judiciales.

Las obras comenzaron a frenarse el año pasado y se encuentran totalmente detenidas desde principios de octubre. En ese entonces, los inversionistas transmitieron que atraviesan dificultades financieras que esperaban solucionar para fin de año y, mientras tanto, enviaron al seguro de paro a los trabajadores que continuaban trabajando en el proyecto. En los últimos meses la plantilla estaba compuesta por 33 operarios.

El emprendimiento fue lanzado en 2013 pero las obras recién comenzaron en octubre de 2014. La proyección inicial fue que estuviera concluido en 2016, pero hubo retrasos. Los inconvenientes en la fase de construcción llevaron a que The New York Times catalogara al proyecto como un “elefante blanco en Punta del Este” en junio pasado.

El diario estadounidense informó que la agencia inmobiliaria con sede en Miami (Fortune Realty of Miami) a cargo de la venta de las unidades, demandó al desarrollador local de Trump por US$ 3,3 millones por daños y comisiones presuntamente no pagadas. También señaló que algunos compradores buscan vender sus unidades, lo que bajaría los precios en un momento en que el proyecto necesita captar efectivo mediante las ventas.