Torreira interesa a varios equipos y en Arsenal quieren que “esté feliz”

El volante uruguayo de Atlético de Madrid, Lucas Torreira, tiene "muchos equipos interesados" en él, reveló el director deportivo de Arsenal de Inglaterra, el club dueño de su ficha, ante las versiones sobre un posible nuevo cambio de equipo del mediocampista y en medio del mercado de pases europeo.

El jugador llegó a Atlético de Madrid en el pasado semestre y cuenta con pocos minutos en el esquema de Diego Simeone.

Eso llevó a que varios clubes se interesaran en él y a que el futbolista esté dispuesto a cambiar de equipo para tener más participación.

"La situación es muy sencilla. Al Arsenal le preocupa Torreira, su felicidad, que juegue y que esté bien. Queremos saber de él cómo se siente y, después, claro, saber qué piensa el Atlético. Para nosotros Lucas y su felicidad es lo más importante”, dijo Edu Gaspar, director deportivo del Arsenal, al diario As de Madrid.

EFE/Quique García

“Si todos están contentos, seguiremos así, si Lucas no está bien, buscaremos un cambio porque hay muchos equipos que me están llamando para preguntar por la situación del jugador", agregó.

Entre los clubes que preguntaron por Torreira está Valencia, donde juega el uruguayo Maxi Gómez, compañero de Lucas en la selección.

El director deportivo de Valencia, Miguel Ángel Corona, se contactó con Gaspar, señaló As. Desde el conjunto español señalaron que tienen el visto bueno del jugador y agregaron que es la opción que más le gusta.

AFP

Torreira encaja en el momento deportivo y económico del club “che”, que necesita reforzar la zona de volantes.

Además, el mediocampista también tiene clubes interesados de la Serie A de Italia, donde fue figura en Sampdoria antes de ser transferido a Arsenal.

Lazio, Fiorentina y Torino consultaron por Torreira para intentar sumarlo a sus planteles.

Atlético y la influencia de la pandemia

Atlético de Madrid no hará fácil la eventual salida de Torreira, dice As, a pesar de que el uruguayo no entre tanto en juego en el planteo de Simeone, quien suele darle ingreso en los últimos minutos para refrescar su zona media o cerrar los partidos.

La causa por la que pretenden mantenerlo es la pandemia, ya que Atlético como varios clubes que juegan en más de una competición, quieren contar con el mayor número de jugadores efectivos para poder recurrir a ellos en caso de un brote de contagios de coronavirus.