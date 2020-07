Transportistas de carga temen represalias de Brasil y Argentina por controles del covid-19

Desde la próxima semana, todas las personas que pretendan ingresar al país por los pasos de frontera deberán presentar obligatoriamente un test negativo de coronavirus por la técnica de PCR realizado hasta 72 horas antes, como requisito para que se les permita la entrada.

La medida dispuesta por el Poder Ejecutivo también abarca a todos los trabajadores del transporte internacional de carga por carretera, ya sean extranjeros o uruguayos. La prueba médica se solicitará en los diferentes puestos de control. Y en los casos donde la estadía se prolongue por más de una semana se exigirá una segunda prueba el séptimo día.

El próximo lunes habrá una reunión entre las autoridades de la cancillería uruguaya y brasileña donde se buscará llegar a un consenso para fijar un protocolo sanitario para el transporte de carga entre ambos países.

Empresarios uruguayos, argentinos y brasileños coinciden en la imposibilidad de correr con los costos que tienen los test que deben realizarse los choferes profesionales antes de entrar al país; y alertan por posibles afectaciones en el comercio internacional.

En diálogo con El Observador, el presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu), Mauro Borzacconi, afirmó que en ningún momento el Poder Ejecutivo consultó al sector para definir los protocolos a seguir y que tampoco se les ha proporcionado información oficial sobre la nueva medida.

El gobierno pretende que de ahora en más los hisopados (cuyo costo oscila entre US$ 90 y US$ 100) los paguen las empresas de transporte, pero estas afirman que no pueden hacerlo.

Borzacconi puso el ejemplo de una empresa que tiene 40 camiones y que hace dos viajes por semana a Argentina para traer comestibles y artículos de limpieza desde la vecina orilla. “Paga US$ 200 por las dos veces que va. Al tipo que tenga 40 camiones le sale US$ 32 mil al mes. No tiene cómo pagarlo. Y no tiene como cobrárselo al cliente si el gobernó no dice: ´Señores el que quiera hacer una importación lo paga´. De otra forma que nadie importe y nosotros mandaremos a los choferes al seguro de paro”, alertó. También se suma que hoy no existe prácticamente comercio de exportación con la vecina orilla debido a la pandemia.

En tanto, la Asociación Brasilera de Transportadores Internacionales (ABTI) reclama que Uruguay acepte el resultado de pruebas rápidas de coronavirus cuyo costo es más económico (alrededor de US$ 20), en lugar de los PCR, según un comunicado emitido en los últimos días.

El jueves los transportistas de carga brasileños tienen previsto bloquear el tránsito en la frontera con Yaguarón si no existen cambios, según informó VTV Noticias. Esa medida afectará el tránsito normal de mercadería por ese punto de la frontera con Río Branco.

“¿Cómo pueden decir que tenemos que pagar un precio de US$ 3.400 más IVA y ni siquiera informarlo oficialmente? Acá hay otros países que juegan. No es que le están metiendo la mano en el bolsillo al transporte uruguayo, le están metiendo la mano en el bolsillo a los demás países. Va a haber represalias. Por parte del transporte brasilero y argentino lo primero que nos dijeron es que están preparados para cortar el comercio desde sus rutas. (…) Si no hay arreglo, apostaría a que entre lunes y martes Uruguay se queda sin comercio exterior”, añadió Borzacconi que también preside el Consejo Empresarial del Transporte de Cargas por Carretera del Mercosur.

Ajustes salariales en transporte

Esta semana quedará cerrada la negociación salarial en el transporte nacional e internacional de carga. Como no hubo acuerdo entre las partes, se aplicará la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo que regirá por un período de 18 meses, entre el 1º de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021.

La fórmula para transporte nacional incluye un ajuste de 3,2% retroactivo a enero, otro similar en julio y uno de 3% en enero de 2021. En transporte internacional los ajustes serán de 2,34%, 4,4% y 3% respectivamente. En todos los casos aplica adicional de 1% para salarios iguales o inferiores a $ 22.595. Al final del período en junio de 2021 se aplicará un correctivo final por la diferencia entre la inflación y los aumentos otorgados menos la caída que tenga el Producto Bruto Interno en 2020.

“De aquí a un año y medio el Uruguay puede tener distintas condiciones y seguramente se pueda verificar que el transporte de carga no tuvo un problema económico como para tener que contemplar ese descuento. Eso lo vamos a tener que negociar antes que termine este convenio”, afirmó a El Observador el dirigente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), Marcos Lombardi.