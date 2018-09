Tras batir récord en Wall Street, Apple se prepara para lanzar sus nuevos Iphone

Apple se transformó en agosto en la primera compañía en alcanzar el valor de un billón de dólares. A 38 años de su salida a bolsa, la empresa con origen en California se ha convertido en una de las firmas que mayor rendimiento les otorga a sus accionistas, quienes obtuvieron un incremento promedio anual de 54,65% en el precio de sus acciones durante los últimos 15 años.

En las últimas semanas se conocieron las cifras de ingresos y ventas que superaron las expectativas, mientras los inversores aguardan por el lanzamiento de los nuevos modelos de Iphone que se espera para el próximo 12 de setiembre.

La empresa de la manzana fue fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Waineen, y en 2012 se convirtió en la compañia con mayor capitalización bursátil de la historia superando los US$ 620.000 millones. Su acción salió a bolsa en 1980 y logró captar más capital que cualquier otra empresa desde Ford Motor Company en 1956, convirtiéndose en una de las empresas que mayor rendimiento les otorga a sus accionistas.

El precio de la acción ha crecido de forma casi constante a lo largo de estos 38 años. Por cada dólar invertido en su salida a bolsa hoy se tendrían aproximadamente US$ 350. En los últimos 15 años la rentabilidad promedio anual fue de 54,65%, con caídas únicamente en 2008 durante la crisis de Estados Unidos, y en 2015 cuando la acción cerró el año con pérdidas de solo 4,64%, dijo a El Observador el director de la firma Regum, Diego Rivero

Resultados corporativos

El 31 de julio Apple dio a conocer sus resultados comerciales correspondientes al segundo trimestre del año con un crecimiento de 30% con respecto al mismo período del año anterior, convirtiéndose así en el mejor segundo trimestre de su historia. En dicho período los ingresos se incrementaron un 17% y alcanzaron los US$ 53.300 millones.

Los beneficios para la empresa ascendieron a US$ 11.500 millones, lo que supone un incremento de 32% con respecto a igual trimestre del año anterior cuando se registraron US$ 8.700 millones en ganancias. Para el próximo trimestre Apple proyecta ingresos entre US$ 60.000 y US$ 62.000 millones.

El Iphone es el negocio principal de Apple y representa un 62% del total de las ventas, mientras que los Ipads, Macs, Apple Watch y todos los servicios contribuyen con el resto de los ingresos. En el trimestre se vendieron poco más de 41 millones de Iphone, apenas superior al mismo período del año anterior.

Si bien la venta de dispositivos se mantuvo estable, el aumento en los ingresos se debe al mayor margen de ganancia obtenido en la comercialización de los nuevos modelos de Iphone, donde se esperaba un promedio de venta de US$ 694 que finalmente fue de US$ 724.

Nuevos modelos

Se estima que el próximo 12 de setiembre será la fecha elegida para el lanzamiento de tres nuevos modelos que se especula sean el Iphone 9, Iphone XS, y Iphone XS Plus. De acuerdo a las expectativas de los analistas y la información que se ha podido obtener, se espera que el Iphone 9 sea la versión más económica, que incluiría una pantalla LCD de 6 pulgadas y costaría US$ 700.

El iPhone X de este año contaría con 3 GB o 4 GB de memoria RAM, así como opciones de almacenamiento de 64 GB, 256 GB y 512 GB. Su pecio sería de algo más de US$ 1.200 en su versión mejor equipada y llegaría a las tiendas a mediados del mes de noviembre. Por último, el iPhone XS, con la pantalla más grande contaría con 4GB de RAM, un almacenamiento de 64 GB, 256 GB y 512 GB y un precio de aproximadamente US$ 1300 o US$ 1400.

Una novedad es que se espera que por primera vez los nuevos dispositivos incluyan la opción “Dual SIM” que permite tener dos líneas telefónicas o chips en el mismo teléfono.

La expectativa de los inversores ante las nuevas funcionalidades de los modelos podría llevar el precio de la acción aún más alto. Históricamente la acción suele apreciarse de forma importante en los meses posteriores al lanzamiento de los nuevos modelos.

Acciones que prometen

En el plano técnico la acción se encuentra en zona de resistencia tras acercarse a la parte superior del canal alcista. “En caso de romper el techo de los US$ 210 por acción podríamos ver un nuevo rally al alza ante la expectativa de los próximos lanzamientos sobre mediados de setiembre. En caso de que la zona logre resistir podríamos ver una corrección hasta los US$ 200 o incluso hasta el siguiente nivel en US$ 190, lo que podría generar un buen punto de compra”, afirmó Rivero. En el mediano plazo vemos un primer objetivo en los US$ 250 lo que significaría un incremento de 20% desde los precios actuales”, añadió el experto.