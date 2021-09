Tras derrota en las PASO, Alberto Fernández anunció comienzo de 25 obras públicas

El presidente argentino, Alberto Fernández, puso en marcha 25 obras públicas, en 15 provincias, en un acto que encabezó este martes desde el partido bonaerense de Almirante Brown.

Las obras tienen una inversión de 9.390 millones de pesos argentinos y se suman a las más de 2.500 que se encuentran en desarrollo, según fuentes oficiales.

"Es la hora de ordenar, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal", sostuvo el mandatario en el acto. Asimismo, pidió ir a "golpearle la puerta al argentino que no fue a votar, para decirle que lo que está en juego es el futuro del país y su futuro", para que "la Argentina se ponga de pie".

"A los que no nos votaron, les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019, definitivamente merece algo mejor", sentenció el jefe de Estado.

Y en esa línea, agregó: "Vivir en un país donde las pymes se cierran, no es un buen país. Vivir en un país donde el trabajo se pierde, no es un buen país. Vivir en un país en el que se multiplica por tres la cantidad de planes sociales no es un buen país. Nosotros necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo en un país que le da confianza, donde el trabajo sea un derecho y no un costo".

El presidente además dejó inaugurados los trabajos de mejoramiento de la avenida República Argentina en ese municipio del conurbano bonaerense.

La pavimentación y el mejoramiento urbano de 5,1 kilómetros de la avenida República Argentina se había iniciado en octubre de 2020, contaron con una inversión de más de 830,7 millones de pesos argentinos y beneficia a unas 80.000 personas de las localidades de Burzaco, San Francisco de Asís y Ministro Rivadavia.

Los trabajos incluyeron la pavimentación de sectores que eran de tierra, así como la construcción de nuevas veredas, rampas y desagües pluviales; y la instalación de iluminación LED, refugios de transporte público, semáforos, señalización y demarcación horizontal.

El Ministerio de Obras Públicas cuenta con 2.530 obras vigentes en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también con 1.366 proyectos.

El Cronista