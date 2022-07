Rusia y Ucrania: "Tras el invierno, los rusos habrán tenido tiempo de establecerse y será más difícil ganar”

"Es muy importante para nosotros alcanzar la victoria antes de la llegada del invierno. Tras el invierno, los rusos habrán tenido tiempo de establecerse, por lo que será más difícil. Es muy importante para nosotros no darles esa posibilidad", declaró Andriy Yermak a la revista Novoie Vremia de Kiev, según consigna la agencia alemana DW.

Aunque Yermak repitió que las entregas de armas de las potencias occidentales seguían siendo insuficientes, también explicó que cuentan con la ayuda militar estadounidense a través de la llamada Ley de Préstamo y Arriendo, una norma de la Segunda Guerra Mundial recuperada en mayo por el presidente Joe Biden para acelerar el envío de armamento.

"Nuestro objetivo es la victoria, no esperamos otra cosa", añadió Yermak, uno de los hombres de más confianza del presidente Volodomir Zelensky. El funcionario destacó que las actuales negociaciones con Rusia se centran en desbloquear la exportación de cereales de los puertos ucranianos. Sin embargo, enfatizó que la negociación no está asociada a la búsqueda de un final para el conflicto.

"Estas negociaciones -dijo- se desarrollan entre militares y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y con la mediación de la ONU”. Para aclarar que no tiene trato directo con los representantes del Kremlin enfatizó: "Me comunico con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no con los rusos", agregó, en referencia al diálogo que representantes rusos y ucranianos mantienen en la capital de Turquía con observadores de Naciones Unidas y mediadores del gobierno de Turquía.

Estados Unidos

En un clima de escalada, Washington afirma que Rusia quiere anexar otros territorios, además de la llamada República del Dombás. Lo aseguró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, quien afirmó que la Casa Blanca cuenta con evidencia de que Moscú planea anexar también las regiones de Lugansk y Jersón, ambas bajo su control.

Kirby explicó que según los informes de la inteligencia estadounidense, el Kremlin designará funcionarios "ilegítimos" en aquellas regiones de Ucrania que ya están bajo su control para organizar "referéndums falsos" sobre la adhesión de estas zonas a Rusia. El funcionario también señaló que Moscú tiene en mente impulsar estos plebiscitos en las regiones de Jersón y Zaporiyia, y especialmente en Donetsk y Lugansk, en la región de Dombás, según recoge el diario The Hill.

"Hoy tenemos información que podemos compartir con ustedes sobre cómo Rusia está sentando las bases para anexar el territorio ucraniano que controla, en violación directa de la soberanía de Ucrania", dijo Kirby. Para el funcionario, esto no sería algo novedoso por parte de Rusia, pues según afirmó “Putin ya hizo uso del libro de jugadas de anexión para incorporar la península de Crimea al territorio ruso en 2014”.

Finalmente, el vocero reconoció que Washington aún no cuenta con todos los detalles respecto a las fechas que seguirá Moscú, pero ha especulado con que las votaciones para la adhesión de los territorios ucranianos a Rusia puedan celebrarse a finales de este mismo año. Lo dicho por Kirby confirma que el este ucraniano está bajo dominio de las milicias del Dombás y las tropas rusas, aunque eso no significaría la aceptación del pedido de Putin de avanzar hacia una paz donde Kiev acepte la independencia de esa región.

Alemania

Desde Berlín, las autoridades advierten que no puede enviar "mucho más" armamento a Ucrania. La ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, dijo que su país no está ya en disposición de enviar "mucho más" material de sus Fuerzas Armadas a Ucrania.

"Ya no podemos dar mucho más, lo digo muy claramente, y mi colega también lo sabe", afirmó Lambrecht en alusión a su homólogo ucraniano, Oleksei Reznikov, según el diario Frankfurter Allgemeine.

Según la agencia Europa Press, la ministra visitó este martes la brigada franco-alemana en la ciudad de Müllheim, ubicada en el suroeste del país y fronteriza con Francia. Desde allí, Lambrecht reconoció tener una relación constructiva y de confianza con Reznikov y dijo que Alemania continuará ofreciendo su asistencia. "Ucrania puede confiar en que seguiremos apoyándola en el futuro", manifestó.