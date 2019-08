Tras las PASO, "pisar" el dólar ya la costó más de US$ 1.000 millones a Macri

El resultado de las PASO fue adverso para el gobierno de Mauricio Macri, que sufrió una dura derrota en las urnas que se trasladó la semana siguiente al mercado. Desde entonces, el Banco Central (BCRA) ya vendió más de US$ 1.000 millones de sus reservas para sostener el precio del billete que llegó a tocar los 63 pesos argentinos.

El dólar minorista sumó 1 peso argentino este martes y cerró a 58 unidades en las pantallas del Banco Nación (BNA). En el mercado mayorista, la divisa mostró un comportamiento similar al sumar 1,01, con lo que finalizó a los 56,30 pesos argentinos. De esta forma, el peso argentino se depreció 1,71% en el día.

En la semana post PASO, la entidad que dirige Guido Sandleris colocó US$ 112 millones el lunes 12, US$ 150 millones el martes 13 y US$ 248 millones el miércoles 14. De esta forma totalizó US$ 503 millones. En la semana siguiente, la entidad vendió un total de US$ 256 millones comprendidos en US$ 112 millones el martes 20, US$ 94 millones el miércoles 21 y US$ 50 millones el viernes 23. Este lunes la entidad no vendió reservas, mientras que este martes 27 colocó US$ 302 millones en siete bloques de US$ 50 millones. En el último, adjudicó apenas US$ 2 millones.

De esta forma, la entidad lleva vendidos US$ 1.061 millones desde las PASO para pisar el precio de la divisa. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró el fin de semana que "no sirve tener reservas estables y el dólar como un barrilete".

“Vender reservas no está mal ni bien, para eso están. Tenemos US$ 58.000 millones de reservas internacionales. De nada sirve tener reservas estables y el dólar como un barrilete. Para eso están; si no, en vez de ser un colchón son un lecho de piedra”, puntualizó Lacunza.

Riesgo país por nubes y el apoyo del FMI

En tanto, de la mano del retroceso de los bonos soberanos, el riesgo país de Argentina también rebotó este martes. El diferencial de tasa que pagan los papeles locales en comparación con similares de los Estados Unidos trepaba 8,8% en el día para rozar otra vez los 2.000 puntos básicos.

Alejandro Kowalczuk, head portfolio manager de Argenfunds sostuvo que en el día de hoy están pesando sobre los bonos las dudas respecto a que se concrete el desembolso de US$ 5.400 millones que tiene previsto el FMI para septiembre.

“Para el gobierno resulta vital recibir esos fondos para poder llegar a fin de año. A esta altura, el principal objetivo de (el ministro de Hacienda, Hernán) Lacunza es lograr recibir fondos y llegar a diciembre”, explicó.

La advertencia de Melconian

El economista Carlos Melconian aseguró que en la transición hasta el cambio de gobierno el próximo 10 de diciembre “hay una demanda potencial de US$ 14.000 millones al Banco Central”, proveniente de la eventual caída de depósitos en esa moneda.

“La sustentabilidad de la deuda está claramente en riesgo”, afirmó también, en el marco de la Semana del Management de IDEA, que “será ineludible” a partir de diciembre hacer “algo”, y más adelante precisó: “una reestructuración o el reperfilamiento del que se habla ahora. Tenemos que ver cómo se hace”.

Al mismo tiempo, Melconian calculó que de los US$ 37.000 millones de reservas netas de “todo lo chino” que tendría el BCRA, entre US$ 14.000 millones y US$ 15.000 millones podrían ser destinados a satisfacer la eventual demanda de divisas del mercado. Respecto de lo que puede pasar en esa transición con los depósitos, Melconian dijo que “no es el 2001, no hay problema para los plazos fijos en pesos; el problema para el BCRA puede estará en los dólares”.

Sobre la deuda, comentó que salvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el desembolso de US$ 7.235 millones pendiente, el BCRA no tiene fondos para afrontar vencimientos de alrededor de US$ 5.000 millones“. Además, el Fondo debería aprobar también que ese monto pueda ser utilizado como “comodín”.

“A esto hay que sumar $ 7.000 millones aproximadamente de Letes, Lecas y otras letras que vencen antes de diciembre y que necesitan un rollover para que el BCRA no enfrente un pasivo de US$ 12.000 millones”, precisó el economista hoy crítico del gobierno.

Ante este escenario, Melconian dijo que será ineludible a partir de diciembre una “reestructuración o un reprofile; después tenemos que ver cómo se hace”. En lo político, comentó que en las elecciones PASO “primó que cuando la economía está mal, el partido responsable no gana”, y que esto “pareciera difícil de revertir, y se mostró sorprendido porque el presidente Macri haya optado por seguir con el plan del FMI.

El dólar cerró estable en Uruguay

En Uruguay, el dólar cerró estable este martes. El mayorista se mantuvo en $ 36,50, se operaron US$ 40,5 millones y no fue necesaria la intervención del Banco Central (BCU) para contener el avance del billete verde cómo sí lo hizo el lunes cuando vendió US$ 20 millones de sus reservas. En el acumulado de agosto, el BCU ya vendió casi US$ 290 millones para amortiguar la devaluación del peso uruguayo de 6,3%.

En la pizarra el público del BROU, la cotización del billete verde avanzó tres centésimos este martes con una precio de $ 35,75 para la compra y $ 37,25 para la venta.

El Cronista (RIPE) y El Observador