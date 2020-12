"Me sentía como presa": Mirtha Legrand volvió a la televisión tras nueve meses en su casa

La conductora argentina Mirtha Legrand volvió este sábado a la conducción de La Noche de Mirtha –la edición nocturna de su histórico programa Almorzando con Mirtha Legrand– tras nueve meses de estar confinada en su casa por la pandemia del coronavirus.

Durante los 78 programas que Legrand no estuvo al aire, fue Juana Viale, su nieta, quien se encargó de la conducción del histórico programa de la televisión argentina. Fue la joven actriz quien abrió el programa, generó expectativa y finalmente presentó a su abuela, la estrella argentina de 93 años.

#ELLAVUELVE ¡Emoción! la tan esperada entrada de Mirtha Legrand a su programa #LaNocheDeML pic.twitter.com/h9ItIc9b5d — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) December 20, 2020

Legrand ingresó al estudio con un vestido azul francia, bordado con piedras, del diseñador argentino Claudio Cosano, según la crónica de La Nación. La presentadora le dedicó el programa a Goldy, su hermana gemela que murió en mayo, durante la pandemia.

"Voy a dedicar este programa a una persona que se fue hace unos meses, para mi hermana, que la extraño, que es parte de mi vida, que me cuesta entender que no esté acá", dijo.

"Estuve 220 días sin salir de mi casa, esto es para aplaudirlo. Me sentía como presa, me ponía detrás del vidrio y miraba a la gente. Fue difícil, al principio era todo muy placentero. Estaba con Elvira, mi asistente. Pero después estaba insoportable, quería salir pero sabía que por protocolo no debía", expresó Legrand.

La apuesta del programa fue que estuvieran presente las tres generaciones de la familia: Legrand, Viale y Marcela Tinayre, la hija de Mirtha, que apareció de sorpresa en la mitad del programa.

Las tres mujeres compartieron anécdotas de la vida en la mesa, repasaron momentos dolorosos de la vida, en especial respecto de las últimas pérdidas que afrontaron. También hubo reclamos de madre e hija y hubo tiempo para hablar sobre política: de criticar al gobierno, de las vacunas (Legrand mostró su desconfianza a la dosis rusa), de la pandemia.

"Esto de la pandemia es muy duro,. Nos ha pegado muy duro, económicamente, muy difícil. Con respecto a la Argentina, mucha pobreza. A mí lo que me aterra es la desocupación, la falta de trabajo", comentó la conductora.

Para ir al programa, el productor del programa y nieto de la conductor, Ignacio Viale, organizó una burbuja sanitaria para que la conductora pudiera participar del programa. A su vez, Legrand mostró su deseo de vacunarse contra el coronavirus con las dosis elaboradas por el laboratorio Pfizer.

"Las exigencias para el gobierno eran que firme el presiente y que si había alguna muerte, el laboratorio no se hacía cargo. Pero el gobierno nacional, no quiso hacerse cargo", dijo en referencia al presidente Alberto Fernández. Y sobre la vacuna rusa expresó su desconfianza: "Esperaría un poco para ver la vacuna que traen, las condiciones que tienen", comentó.

Además de la presencia de su hija, la conductora recibió otras sorpresas a través de dos videos. En el primero, hubo una serie de mensaje de sus amigos Ricardo Darín, Juan José Campanella, Adrián Suar, Graciela Borges, Jorge Lanata –desde José Ignacio– y Susana Giménez, entre otros.

Después, hubo otro tape en el que Juana Viale hizo un recorrido por la vida y los trabajos de Legrand, en el que destacó sus cualidades y le expresó su agradecimiento.

"Espero estar cuidando esa silla como vos hubieras querido. Lo hice con todo mi amor incondicional y aprendiendo que esa silla no es fácil. Sé que hoy tu público, al que le has dado tu vida, estará feliz de verte sentada en tu mesa, la mesa más famosa del país", comentó Viale.

Sobre el final del programa estuvo presente la cuarta generación de la familia: apareció de sorpresa Ámbar, la hija de Viale, que entró a saludar a su bisabuela.

El programa terminó con un pedido de Legrand, que no volverá a aparecer en la televisión este año: "Que aparezca la vacuna. La gente está muy asustada, muy temerosa. Se muere mucha gente. Y que nos unamos los argentinos, que seamos hermanos de verdad".