Tras salvar "error involuntario", oficialismo apura ley de tenencia compartida aunque aparecen voces discordes

Siete días después de haber presentado la nueva versión del proyecto, la coalición de gobierno pretende avanzar sin mayores discusiones en la aprobación de la ley de tenencia compartida. Este martes el oficialismo quiere someter el texto de 13 artículos a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, con la intención de ratificarlo el miércoles a la Cámara Alta. "Esa es la idea, no tengo información en contrario", dijo a El Observador la senadora nacionalista Carmen Asiaín.

La definición llega en medio de una polémica a varias bandas. La bancada tuvo que corregir una de las disposiciones, ya que según Asiaín la redacción incurrió en un "error involutario" que afectó a "un articulito".

Se trata del artículo 2, que modifica a su vez el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a las causales en las que se puede perder la patria potestad. El texto presentado la semana pasada por Asiaín solo preveía las causas previstas en el artículo 285 del Código Civil. Sin embargo, omitía mencionar las incluidas en el artículo 284, que tácitamente habrían quedado derogadas. Así, de prosperar ese "error involuntario", un padre o una madre no perderían la patria potestad aunque incurrieran en delitos de femicidio, proxenetismo, o corrupción contra sus propios hijos.

Asiaín insistió en lo involuntario del error y garantizó que las causales omitidas serán incorporadas. La senadora cuestionó que la oposición haya salido a sembrar "desconfianza" sobre que esta omisión perseguía otras intenciones. "Es monstruoso pensar eso", afirmó.

De todas formas, para el Frente Amplio la intención sí quedó manifiesta. "Un error de esa magnitud no se les puede haber pasado" señaló la senadora Silvia Nane, quien adujo que el oficialismo volvía a incurrir en el "si pasa, pasa", ahora con un tema tan "delicado". "No es un articulito. Hablamos de la patria potestad, de los derechos de los niños", dijo. "Hay que tomarse tiempo para legislar, no es así a las apuradas, sin escuchar a la academia ni a los actores de la Justicia".

Según Nane fueron las distintas organizaciones sociales las que advirtieron de la situación. Organizaciones que, según señaló, el oficialismo se niega ahora a recibir en la comisión.

Hasta el momento, según pudo saber El Observador, fueron 18 las entidades que pidieron ser escuchadas en el Parlamento.

Para Asiaín, en cambio, recibir a las organizaciones sería reiterativo. La mayoría de ellas, aseguró la senadora nacionalista, ya desfiló por el legislativo en estos dos últimos años en los que el tema ha sido discutido. "Ya se pronunciaron y muchas de sus sugerencias ya se recogieron. En todo caso, que comparezcan en Diputados", argumentó. La senadora nacionalista también cuestionó la actitud del Frente Amplio de insistir en volver a escuchar a estas delegaciones pese a que ya definió que no votará el proyecto. En su opinión, se trata en realidad de una "chicana" y de un "palo en la rueda".

Por su parte, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) emitió este lunes un comunicado respaldado por otras organizaciones en las que cuestiona una "ley innecesaria" y le pide a la población que se informe para "actuar y proteger a los niños de la violencia".

En la declaración, estas entidades afirman que el nuevo articulado sigue manteniendo aspectos que antentan contra el "interés superior" de los menores, "forzando" las visitas a estos niños por parte de los padres que puedan haber ejercido violencia contra ellos, a la vez que desconoce la obligación del Estado de protegerlos ante este tipo de situaciones.

Dos votos menos

El nuevo proyecto surge a partir de un acuerdo político luego de varios meses de discusión entre Asiaín y su colega colorada Carmen Sanguinetti, que discrepaba con una serie de aspectos previstos en la anterior redacción del proyecto, obra de los nacionalistas y de Cabildo Abierto. El acuerdo, que dejó en claro que el juez deberá escuchar la opinión de los menores a la hora de definir la tenencia, destrabó la situación pero derivó a su vez en fuertes críticas hacia los colorados y el surgimiento de las primera voces discordes en esa colectividad.

Al respecto, la senadora Nane recordó que por estos días se celebrará el 101° aniversario del nacimiento de la reconocida jurista y exministra colorada Adela Reta. "Poca honra le harán Carmen Sanguinetti, Germán Coutinho y Raúl Batlle cuando levanten la mano junto a sus socios de la coalición para votar un proyecto que desprotege a los gurises que Reta tanto defendió", dijo.

Más temprano que tarde el proyecto será aprobado en el Senado, pero el oficialismo ya sabe que enfrentará problemas en Diputados.

Allí María Eugenia Roselló (Ciudadanos), del mismo sector político que Carmen Sanguinetti, ya dejó el claro que no votará el nuevo proyecto. “Por ahora”, explicó a El Observador, se trata de una posición personal.

Su partido, expresó, no puede terminar votando algo que va en el rumbo de “disminuir los derechos de los niños”. En particular Roselló cuestiona que se incluya el establecimiento de medidas cautelares específicas en un proyecto de tenencia, modificando así el Código de la Niñez y la Adolescencia por pocas excepciones.

En tiendas coloradas el proyecto también fue rechazado por la directora de Descentralización del Instituto Nacional de la Mujer, Andrea Maddalena. Es, explicó por sus convicciones personales y por su condición de mujer “profundamente batllista”.

Por lo pronto, el nuevo proyecto tampoco contará con el voto del Partido Independiente. En diálogo con El Observador, el diputado Iván Posada sostuvo que “no hay que innovar” a lo que ya está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.