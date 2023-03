Trepa el precio del novillo gordo y sexta suba al hilo en el precio de la carne exportada

Se acentuó esta semana la suba de precios en el mercado de la hacienda gorda, con escasez de animales bien terminados para faena. El mercado de la reposición, por su parte, evidencia el impacto de la sequía y la falta de pasturas. Los granos cerraron otra semana a la baja, con el trigo presionado por las fluidas ventas de Rusia. Los enormes volúmenes de Brasil en soja y maíz influyeron a la baja, pesando más que el nuevo recorte en la proyección de cosecha de Argentina. En lanas los precios volvieron a caer, en un mercado afectado por dificultades logísticas que influyeron más que la demanda estable por la fibra.

Mercados.

Haciendas: salto de precios

El precio del novillo gordo se disparó en Uruguay en la última semana, alcanzando los US$ 4,30 y US$ 4,35 por kilo carcasa e incluso cruzando los US$ 4,40 en los casos de operaciones de volumen y animales de muy buena terminación, cerca de los 550 kilos.

El salto del novillo por la demanda de la industria frigorífica en una semana muy movida agrandó la brecha de precios con las vacas, que cotizan en el eje de US$ 3,60 para el ganado general y US$ 3,80 los animales de punta, con las plantas exigiendo muy buena terminación.

La zafra de terneros comenzó precozmente, con mucha oferta y corrección de precios. Las referencias del remate de Plaza Rural de esta semana, con más de 24 mil cabezas en catálogo, mostraron ajustes a la baja de entre 1,5% y 14%. Las categorías que más resistieron fueron los novillos pesados con destino a corral de engorde, un negocio que comienza a mostrar mejores perspectivas.

La vaca de invernada, presionada por la amplia oferta, y las piezas de cría, son las categorías más susceptibles al clima y la escasez de pasturas.

Los precios para todas las categorías están entre 20% y 30% debajo de los valores de marzo de 2022.

La trayectoria de valores de la carne en el mercado exterior parece acompañar la firmeza del mercado del gordo.

El precio promedio de la tonelada de carne exportada para los últimos 30 días subió por sexta semana consecutiva y superó los US$ 4.500 por primera vez desde noviembre de 2022 según el indicador IMEx del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Subió 13,5% desde el piso de US$ 3.971 el 21 de enero.

Mercados.

La faena

La faena de vacunos cayó por tercera semana seguida, aunque se mantuvo por encima de las 45 mil cabezas, un piso del que no baja hace seis semanas. Por primera vez desde junio del año pasado la faena mensual de bovinos superó las 200 mil cabezas. Los datos del INAC de este lunes indican que la industria procesó 45.173 vacunos en la semana del 24 de febrero al 4 de marzo, y 201.229 vacunos en el mes más corto del año.

La situación de Brasil frente al mercado chino sigue teniendo un signo de interrogación. Brasil tenía expectativas de que esta misma semana China autorizara retomar la importación de carne desde ese país, suspendida desde el 23 de febrero por un caso de vaca loca atípico, pero eso no sucedió.

Podría demorar más de lo que los productores y la industria proyectan, considerando que el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, viajará a China entre el 20 y el 22 de marzo, anticipándose en una semana a la visita oficial a Beijing que el presidente Lula Da Silva tiene agendada para el 28 de marzo.

En febrero la exportación de carne de Brasil se redujo 16% en volumen y 29% en divisas, acusando un primer impacto de la suspensión a partir del 23 de febrero, que será más elocuente en marzo.

En ovinos, la oferta sigue siendo buena en el mercado uruguayo y la colocación firme en todas las categorías, en un escenario de faena que excede a las 35 mil cabezas semanales, superior a la de los últimos dos años. Los precios siguen en un progresivo ajuste al alza, con la excepción de las carcasas pesadas, y entradas cortas.

Con un aumento de 15% en la última semana el promedio de exportación de carne ovina fue de US$ 4.209, el más alto del año.

El precio anual promedio es de US$ 3.811 y está casi 25% por debajo del de 2022. El volumen exportado creció casi 30% contra 2022 hasta el 4 de marzo, alcanzando las 4.738 toneladas Este incremento se refleja en la facturación, que está solo 2,5% por debajo de la de 2022: US$ 18 millones.

Carlos Pazos

La demanda externa por carnes uruguayas sigue siendo positiva.

Granos: semana de bajas

Aunque las pérdidas en los cultivos de maíz y soja de Argentina se agravan, fue una nueva semana de ajuste a la baja en el precio internacional de granos que otra vez fue liderado por las caídas en los cereales: trigo y maíz.

En soja, a pesar de que ya se proyecta que Argentina tendrá su peor cosecha desde 2008 y no llegará a 30 millones de toneladas, pesó más un flojo reporte semanal de exportaciones estadounidenses, y que incluso hubiera cancelaciones de ventas. La posición mayo bajó a US$ 553,7 desde los US$ 558 de la semana anterior.

Mientras, avanza una cosecha de Brasil que superará por primera vez los 150 millones de toneladas y proyecta exportar casi 15 millones de toneladas solo en marzo.

El miércoles el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortó su proyección de la cosecha argentina de soja de 41 a 33 millones de toneladas. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ajustó su estimación de 34,5 a 27 millones, el volumen más bajo desde 2008/2009. Más moderada fue la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) que llevó su estimación de cosecha de 33,5 a 29 millones de toneladas.

Juan Samuelle

Semana de bajas en los precios de los granos.

La ola de calor y las reservas hídricas agotadas agravaron las pérdidas de área cosechable y profundizaron la reducción de rendimiento hasta 50% respecto a los promedios de las últimas cinco zafras.

En la proyección de cosecha de soja de Brasil hubo un leve recorte, pero se mantienen las cifras récord. La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) ajustó la estimación de producción de 152,9 a 151,4 millones de toneladas.

El USDA mantuvo su cálculo de producción para Brasil en 153 millones de toneladas y las expectativas de exportaciones en 92,7 millones para el grano, 21,1 millones para la harina y 2,35 millones para el aceite.

En el mercado de maíz la producción brasileña sigue presionando a los mercados globales no solo por la exportación presente sino por la buena producción que se proyecta hacia adelante. El impacto bajista de este escenario llevó al maíz en Chicago de US$ 252 la tonelada a US$ 243 esta semana. Una cotización que está US$ 100 por debajo del precio del maíz en el mercado local hoy. Posiblemente por primera vez sea el maíz brasileño el que abastezca a Uruguay este año.

En su informe mensual la Conab incrementó su expectativa sobre la safrinha, que está en plena siembra. Aumentó en un millón de toneladas (hasta 124,7 millones de toneladas) su previsión sobre la cosecha y el stock exportable. El USDA mantuvo sus proyecciones de producción y exportación de maíz de Brasil en 125 y 50 millones de toneladas, respectivamente.

En Argentina esta semana bajaron hasta 17% los volúmenes estimados de cosecha de maíz respecto a lo previsto en febrero. El USDA recortó siete millones de toneladas y llevó su pronóstico a 40 millones. Menos optimistas son los pronósticos actualizados de la Bolsa de Comercio de Rosario y la de Buenos Aires: 35 y 37,5 millones de toneladas respectivamente.

El trigo terminó la semana con una leve recuperación, pero sigue marcando mínimos desde antes de la guerra y tuvo su quinta semana consecutiva de bajas: cayó 4%, perdiendo más de US$ 10 por tonelada para cerrar en US$ 249,5 por tonelada.

Los operadores siguen pendientes de las negociaciones en la zona del Mar Negro para renovar el acuerdo que posibilita las exportaciones agrícolas de Ucrania, que vence el 18 de marzo.

Rusia pone reparos a la continuidad del acuerdo y se queja por sanciones contra entidades financieras clave para el comercio de materias primas y de fertilizantes que –dicen desde el Kremlin– nunca se levantaron.

Mercados.

Lo de acá

En Uruguay el precio del maíz se mantiene en un precio históricamente alto de US$ 340 la tonelada, mientras que la soja subió a US$ 560 y el trigo disponible cotiza en el eje de US$ 300, según la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP).

Lanas: nuevas dificultades

El precio de la lana cerró su cuarta semana a la baja en el mercado internacional, perforando el piso de US$ 9 por kilo base limpia que había logrado mantener durante 2023. El Indicador de Mercados de Este (IME) terminó esta semana a US$ 8,95 y cayó 8,4% desde el pico de US$ 9,77 en febrero.

La escalada de valores en enero y febrero generó optimismo. Los productores inundaron el mercado con grandes volúmenes de oferta y, a pesar de que una buena proporción fue absorbida por los compradores, los precios no lograron mantenerse.

En la última semana la depreciación de 2,4% en la cotización de la moneda australiana hizo que la caída fuera más moderada en moneda local.

Mercados.

Los operadores australianos sostienen que, si bien la demanda es sólida y los compradores chinos mantuvieron una corriente fluida de operaciones, otros factores están influyendo.

Muchos exportadores están experimentando dificultades y retrasos para acceso a créditos, así como complicaciones en los embarques, lo que ha impactado en los valores de mercado.

“Es decepcionante que la logística, más que la demanda, esté presionando los precios a la baja cuando todos los indicadores apuntan a una mejora de la cotización”, expresó el organismo Australian Wool Innovation (AWI).

En el mercado local la oferta es cautelosa y las operaciones son puntuales. Las últimas ventas reportadas por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) colocan a las lanas Merino grifa verde y certificadas entre 18 y 19 micras en el eje de US$ 7,60 por kilo vellón. Para las de 19 a 20 micras, acondicionadas y certificadas, se maneja US$ 7 por kilo como referencia y US$ 6 para las Merino de 20 a 21 micras.

Las lanas Corriedale de 27 y 28 micras, acondicionadas con grifa verde, se mantienen el rango de US$ 1 por kilo base sucia, un precio que sigue estando por debajo de las pretensiones de los productores en un mercado con exceso de stock.