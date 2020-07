Tres motivos explican el faltazo de la principal raza lechera en la Expo Prado 2020

Los elevados costos de participación, la falta de rentabilidad en un sector lechero que no logra zafar de la crisis que obligó al cierre de cientos de tambos y el riesgo de trasladar el covid-19 (coronavirus) a los tambos son las tres causas por las cuales en la Expo Prado (del 9 al 20 de setiembre) por primera vez no habrá ejemplares de la raza Holando en galpones ni en pistas.

La decisión de no participar en la edición N° 115 de la muestra ganadera de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) fue adoptada en forma unánime por parte de los cabañeros que integran la gremial que nuclea a los criadores de Holando, por lejos la principal raza en el rodeo lechero nacional.

Cerca de 15 cabañas, emblemáticas en el desarrollo local de la raza, se pusieron de acuerdo y este año no exhibirán animales en la Rural del Prado, donde tampoco se verá algo que fue clásico en las últimas exposiciones de la ARU: globos negros en torno a la pista de calificaciones de la raza, en señal de luto por los tamberos que se fueron perdiendo en todos estos años.

Pablo Rostagnol, presidente de la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay (SCHU), recordó a El Observador que en la edición de 2019 de la Expo Prado participaron entre 60 y 80 ejemplares, bastante menos ya que lo que era habitual en años en los que no había crisis, donde se superaba el centenar de ejemplares.

En la familia del Holando la decisión no sorprendió. Desde hace tiempo los criadores lo venían analizando, aunque al final cada año desistían y terminaban concurriendo, algo que ahora no sucederá, "sobre todo por un tema de costos (hubo una suba en los precios para inscribir ejemplares y hay otros gastos a atender para llevar un animal a la Rural del Prado), porque el sector atraviesa por una aguda crisis económica, más la situación sanitaria del país, con la llegada del coronavirus, que fue la gota que derramó el vaso”.

“Los criadores de Holando hace tiempo que no estábamos muy de acuerdo con ir al Prado por un tema de costos. Este año la pandemia fue la gota que derramó el vaso. Si llega a haber un contagiado, corre peligro todo el sistema de producción, por eso no concurrimos este año”, señaló Mauro Caorsi, de la cabaña Granja Roland.

Según supo El Observador, llevar un animal a la Expo Prado le cuesta al criador entre US$ 800 y US$ 1.000 entre preparación, traslados, comida, inscripción y demás costos.

Además, este año hubo un importante aumento en el precio de la inscripción. El año pasado costaba $ 2.600 inscribir a un ejemplar, y este año eso aumentó a $ 5.200, algo a lo que la ARU estuvo obligada para contemplar la merma por otros conceptos, debido eso también a la adversidad que generó la emergencia sanitaria.

Julio Eduardo Antognazza, de la cabaña El Chivo, señaló que los criadores y expositores de genética “somos productores lecheros, como cualquier otro”, por lo tanto señaló que ellos no escapan "a las penas del sector".

"Asistir al Prado tiene un costo significativo y cada año ese costo mayor. Incluso, este año el costo era el doble", indicó.

Antognazza explicó, a propósito de uno de los tres motivos expuestos, que es "un gran riesgo" que los productores lecheros asistan a la muestra teniendo en cuenta la problemática del covid-19.

“Es un riesgo mayor para los productores de leche llevar la enfermedad al predio productivo, porque los tambos no pueden parar. Producimos todos los días y necesitamos del personal todos los días. No es lo mismo la producción de lana o de carne, donde no hay que estar todos los días trabajando con el ganado”, agregó.

"Lamentablemente los globos negros no van a estar. Fui jurado de la raza en 2014 y ese fue el primer año en el que aparecieron los carteles denunciando que la lechería estaba en crisis y esos globos negros. Este año no van a estar, porque no estará la raza", dijo el cabañero, quien de todos modos dijo que hay quienes han podido seguir adelante, muchos de ellos endeudándose o perdiendo capital, gracias a lo cual "la lechería nacional todavía sigue en pie".