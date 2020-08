Trump vs Biden: la advertencia de Michael Moore sobre el creciente apoyo al presidente a 2 meses de las elecciones

A pesar de que las encuestas electorales señalan lo contrario, el documentalista estadounidense -uno de los pocos en predecir la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016- ve que el escenario político de EE.UU. se está configurando para la reelección del presidente.

"Te lo advierto con 10 semanas de anticipación. El nivel de entusiasmo de 60 millones de seguidores de Trump es muy alto. El de Joe (Biden), no tanto", escribió en Facebook el cineasta, ganador del Oscar por "Masacre en Columbine", el Emmy (TV Nation) y la Palma de Oro (Fahrenheit 9/11), quien es un simpatizante declarado por el Partido Demócrata.

Las cifras presentadas por las encuestas electorales de 2020 son la base del argumento de Moore.

Bajo su punto de vista, los sondeos no reflejan el tamaño del apoyo a Trump, pues considera que no muestran el avance de soporte que está consiguiendo el presidente estadounidense.

Como ejemplo pone su natal Michigan, uno de los estados considerados "péndulo" que suelen definir las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"Mira la encuesta de Trafalgar del viernes en Michigan. La semana pasada, Trump estaba cuatro puntos por detrás de Biden. Ahora, en esta encuesta, Trump está por delante de Biden en Michigan, 47% a 45%. Sin embargo, muchos demócratas están convencidos de que Trump perderá", señala Moore en Facebook.

https://www.facebook.com/mmflint/posts/10157183658916857

El mensaje no pasó desapercibido para Trump, quien escribió en Twitter: "Michael sabe cosas".

La encuesta de Trafalgar Group, citada por Moore, es la única que muestra una delantera de Trump en Michigan. Y varios modelos matemáticos señalan que las posibilidades de reelección del republicano no superan el 40%.

No obstante, en 2016, a pesar de que los modelos daban una probabilidad aún mayor de victoria para Hillary Clinton, el documentalista y otros analistas políticos enumeraron factores que terminarían siendo relevantes para la victoria del republicano.

Entre ellos apuntaron a puntos ciegos en el ajuste demográfico de las encuestas, el descontento del llamado "hombre blanco enojado" por la economía, así como la falta de apoyo a Clinton por parte del electorado demócrata de izquierda.

Ante el panorama actual, Moore advierte cuatro puntos que pueden resultar en la reelección de Trump.

En varias publicaciones de Facebook, Moore dice que las encuestas muestran menos intención de voto hacia Biden que lo que tuvo Clinton, por lo que planteó la necesidad de un cambio en la plataforma electoral del candidato demócrata que enfoque las críticas en Trump.

"No hay forma de culpar a la opinión pública ni a Rusia (esta vez). Ahora le toca al candidato y al partido. Nos arriesgamos a sufrir una gran tragedia. La campaña de Biden necesita realizar cambios que inspiren y atraigan a jóvenes, negros, latinos y mujeres. La base de Trump es fiel, odiosa, animada y está ansiosa por votar. ¿Dónde está la emoción por Biden?", pregunta.

Para el cineasta, el candidato demócrata debería proponer educación superior gratuita, cancelación de las deudas estudiantiles, acceso universal a las guarderías, entre otras banderas.

Sin esto, considera que volverá a repetirse el alejamiento del votante demócrata de izquierda que apoyó al senador Bernie Sanders que no está entusiasmado con el centrista Biden.

Este mes, Sanders declaró su apoyo a Biden, pero no se sabe cuántos votos podrá del senador izquierdista podrán derivar al candidato demócrata.

Según las encuestas, el 70% de los votantes republicanos dicen estar entusiasmados con Trump, pero solo el 40% de los demócratas dicen lo mismo sobre Biden.

Por otro lado, el rechazo a Trump está en un nivel muy superior al de Biden, en comparación con las elecciones de 2016.

Según el Centro de Estudios Pew, el 53% de los votantes rechaza al actual presidente, frente al 42% en relación al rival demócrata.

"¿Estás preparado para la victoria de Trump? ¿Estás preparado mentalmente para ser burlado por Trump de nuevo? [...] La campaña de Biden acaba de anunciar los estados que visitará y no incluye Michigan. ¿Suena familiar?", alerta Moore en Facebook.

En 2016, el documentalista y otros analistas políticos señalaron una de las claves en la estrategia de Trump que pasaron desapercibidas: concentrar los esfuerzos de campaña en cuatro estados que tradicionalmente votaban por candidatos demócratas y formaban parte del antiguo cinturón industrial estadounidense: Wisconsin, Pensilvania, Ohio y Michigan.

En Estados Unidos, el voto de la gente en realidad determina la configuración del Colegio Electoral, que está compuesto por 538 votantes de todos los estados y de la capital, Washington DC.

Por lo tanto, tener la mayoría del voto popular a nivel nacional no garantiza la victoria.

En general, para obtener en la victoria es preferible ganar en muchos estados, aunque sea solo con un voto de diferencia, en lugar de unos pocos estados con ventajas de miles de votos.

Según el promedio de encuestas en 2020, Biden tiene grandes ventajas en Michigan, Pensilvania y Wisconsin: tres de los estados del cinturón industrial ganados por Trump por márgenes de menos del 1% en 2016.

Pero algunas encuestas apuntan a que Trump tiene la delantera o ha reducido la ventaja de Biden, como muestra Moore en Facebook.

El modelo matemático elaborado por el sitio web FiveThirtyEight del estadístico Nate Silver (quien obtuvo el pronóstico sobre la elección de Obama y quien se equivocó con la de Trump) señala que Biden tiene un 68% de posibilidades de ganar y Trump, un 32%, ya teniendo en cuenta el peso del colegio electoral.

"En las semanas hasta las elecciones de noviembre, Trump no planea nada más que anarquía, caos, llamados a sus seguidores blancos enojados y la destrucción completa de nuestra democracia. ¿Crees que estoy bromeando? ¿Crees que estoy exagerando?", pregunta.

Para Moore, uno de los 5 principales planes electorales de Trump implementados implica "crear caos, infundir miedo, quemar la base con un tono racista y comenzar un pandemonio".

Trump a menudo dice que los demócratas, a quienes llama radicales y extremistas, han enardecido la violencia y el caos social en las protestas raciales, al tiempo que abogan por una reducción del financiamiento de la policial, lo que estaría detrás de un aumento en las tasas de tiroteos y homicidios en las grandes ciudades en los últimos meses.

Desde esa perspectiva, si los estadounidenses quieren la ley y el orden, tendrían que reelegir a Trump.

"Recuerda: todas las muestras de violencia que denuncia Donald Trump ocurrieron bajo su supervisión. Bajo su liderazgo. Durante su presidencia", escribió Biden en Twitter.

Remember: every example of violence Donald Trump decries has happened on his watch. Under his leadership. During his presidency.