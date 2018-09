Turco que lavó US$ 8 millones llegó a un acuerdo con la Fiscalía y no pasará ni un día en prisión

La Fiscalía llegó a un acuerdo con uno de los ciudadanos turcos de la organización que lavó al menos US$ 8 millones en Uruguay, por lo que no pasará ni un día en prisión. La Justicia aceptó las condiciones y le impuso una condena de 4 años y seis meses de penitenciaría que serán sustituidos por libertad vigilada intensiva a Osman Naim por un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia como autor.

También fue condenado un uruguayo, que colaboró con el lavado y a quien se le imputó el delito en modalidad de ocultamiento con una condena de nueve meses de prisión que será sustituida por prisión domiciliaria debido a que tiene problemas de salud, según indicó una Junta Médica. Se trata de un empresario de Punta del Este que iba a construir doce casas en la zona de Laguna del Sauce y que tiene un antecedente por lavado.

El empresario recibió una Ferrari y un barco valuado en US$ 1,5 millones como parte del pago de ese trabajo.

Lea también: Estafadores turcos lavaron al menos US$ 8 millones en Uruguay usando el sistema financiero

La organización era dirigida por Mehmet Aydin, el turco 26 años, que entre noviembre y diciembre de 2017 se paseó en su Ferrari por Montevideo, y que llamó la atención en las redes sociales al ser captado estacionado en Malvín Norte, y también fue el creador de una aplicación llamada Ciftlik Bank, un juego de granja en el que los participantes juegan con dinero real comercializando ganado virtual, con la falsa promesa de obtener una gran rentabilidad. Con esa aplicación realizó una estafa de US$ 500 millones en su país.

El fiscal argumentó ante el juez que el acuerdo con los delincuentes le permitirá al Estado recuperar US$ 5 millones ahora con los bienes que ya fueron decomisados, y dentro de seis meses US$ 3 millones más, puesto que hay bienes que no han podido ser incautados todavía porque Aydin está prófugo, pero pasados seis meses podrá darse un "decomiso ficto" de esos bienes adquiridos con dinero sucio.

Hasta el momento, la Fiscalía decomisó la embarcación y la Ferrari y también una camioneta Fiat Fiorino, una Fiat Fiorino furgón, un camión Mercedes Benz, un Hiunday Sonata hybrido, una camioneta Toyota Hilux, cinco Mercedes Benzs Acro. Además, el Estado tiene en su poder el 70% de las acciones de la sociedad Verde Sierra y en mismo porcentaje el predio en laguna del sauce, donde se iban a construir las viviendas.

Naim figuraba como propietario de una empresa que vendía materiales para la construcción, y que según pudo probar la Fiscalía era utilizada para lavar dinero. Este hombre está en Uruguay desde 2007, cuando llegó para trabajar como soldador en la planta de UPM.

Posteriormente llegaron a Uruguay Aydin y sus socios y a partir de ese momento, Naim mejoró su situación económica y empezó a realizar inversiones con su empresa, entre ellas las compra de seis camiones, los cuales fueron pagados vía transacción bancaria internacional. En este caso, la Fiscalía probó que el lavado se realizó a través de diferentes transacciones bancarias.

Lea también: La Ferrari que apareció en Malvín Norte y un turco prófugo

El Observador ubicó a Naim, quien dijo que el único vínculo que mantuvo con Aydin había sido servirle de traductor, aunque admitió que utilizó el Ferrari propiedad del joven de 26 años para exponerlo en una feria de materiales de construcción.

Ese mismo día de marzo el ciudadano turco fue detenido a pedido de la justicia de su país y en mayo la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard concedió su extradición, pero como la defensa apeló, el expediente se demoró más de los 120 días que pauta la norma y debió ser liberado en julio. Luego de que cumpla la condena en Uruguay podrá hacerse efectiva la extradición.

Por su parte, Aydin y otros de sus socios abandonaron el país al verse requeridos por la Justicia de su país a nivel Internacional, y saberse investigados por la Secretaría Antilavado de Uruguay luego de que se hiciera viral la imagen del Ferrari en Malvin Norte.