UAG, fundada por Juan Sartori, afirma que no tiene deudas "irrecuperables"

La firma agropecuaria Union Agricultural Group (UAG), fundada por el empresario uruguayo Juan Sartori, emitió un comunicado en el que indica que no tiene deudas “irrecuperables”, dado que "todos los préstamos bancarios están respaldados por hipotecas de las tierras que superan en más de cuatro veces el valor del pasivo".

El mes pasado, el semanario Búsqueda informó que Sartori se postulará como precandidato blanco para las elecciones nacionales. En ese momento, se informó que la empresa UAG debía unos US$ 63 millones a bancos uruguayos, de los cuales poco más de US$ 43 millones eran deudas con el Banco República, que lo calificó como "deudor irrecuperable".

El director de UAG, José Pedro Sánchez, explicó a través del comunicado que el patrimonio total de la compañía es superior a los US$ 250 millones y que la deuda bancaria "ha sido reducida más del 50% en los últimos dos años y medio". Por su parte, el Banco Central del Uruguay (BCU), publicó este lunes un informe de la calificadora de riesgo FIX SCR en el que indica que a junio de este año, UAG canceló deuda por US$ 20 millones respecto a junio del año anterior. UAG pagó la semana pasada en el BROU US$ 9 millones.

Con la venta, posterior a junio de 2018 de cuatro campos, la compañía planea cancelar más de US$ 10 millones de deuda bancaria, agrega el informe de FIX SCR. La empresa tiene como target de deuda US$ 40 millones que FIX aún considera que es" elevado para la generación de fondos operativos de UAG".

Desde junio de 2018, Sartori ya no es parte del directorio de la empresa. La conducción ha quedado en manos de directores locales. Al mismo tiempo, el director de UAG explicó en el comunicado que el empresario es uno de los más de 200 accionistas nacionales e internacionales y "nada tiene que ver con los pasivos de UAG", como se señaló en su momento.