La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en una entrevista con el periódico italiano Libero Quotidiano, explicó cuáles serán las acciones que tendrá que tomar la Unión Europea en este invierno signado por la guerra en Ucrania y los altos precios de la energía.

Metsola cree que “la Unión Europea (UE) debe seguir un triple plan estratégico a largo plazo. En primer lugar, la UE debería reducir su dependencia energética de enemigos como Rusia. En lugar de comprarle gas al Kremlin y ayudarlo a financiar su injusto y brutal ataque contra Ucrania, deberíamos construir relaciones duraderas con amigos y socios. En segundo lugar, cuando se trata de energía, los Estados miembros tienden a competir entre sí para ofrecer un precio más alto. Creo que deberíamos hacer lo contrario: buscar compras conjuntas y reproducir lo que logramos durante la pandemia: unir fuerzas”.

Y finalmente, agregó, “debemos diversificar nuestras fuentes de energía y, más precisamente, aumentar la participación de las energías renovables en nuestro mix energético. Esto no solo nos ayudará a lograr nuestros objetivos ambientales, sino que nos permitirá ser más resilientes ante futuras averías y crisis”.

Matsola destacó también que las actuales propuestas de la Comisión Europea sobre el impuesto a las ganancias extraordinarias, la autolimitación al consumo de gas y la construcción de nuevas instalaciones de gas natural licuado (GNL) están en línea con las posiciones del Parlamento.

En cuanto a las formas para poner fin a la guerra en Ucrania, afirmó que “en primer lugar, quiero que quede claro que Ucrania debe ganar la guerra. La pacificación no es una opción. Nunca funcionó y nunca lo hará”.

Aseguró que el Parlamento Europeo seguirá apoyando a Ucrania, especialmente en sus necesidades militares de armamento pesado, tanques y sistemas de defensa aérea y confirmó que hay ochos paquetes de sanciones a Rusia que ya están funcionando.

“Sin embargo, - insistió- deberíamos ir más allá. También debemos prever las consecuencias de la guerra. El Parlamento Europeo ya ha expresado su apoyo al establecimiento de un tribunal internacional especial, para garantizar que todos los responsables rindan cuentas por sus actos”.

Para Matsola, lo importante para Europa es que Italia, miembro fundador de la Unión Europea, mantenga su rumbo europeísta y siga siendo una fuerza constructiva.

“Lo que he escuchado hasta ahora de la Primera ministra Giorgia Meloni y de todos los demás líderes italianos con los que he hablado, va en esa dirección. Me alienta especialmente la conversación con la Primera ministra sobre la invasión rusa de Ucrania y sus posiciones sobre nuestro proyecto europeo común”, concluyó Metsola.