Últimas horas para inscribirse a las becas pagas de trabajo que ofrece el gobierno

Hasta las 23.59 de este miércoles hay plazo para inscribirse en el programa Yo Estudio y Trabajo. Este programa da la posibilidad a estudiantes de entre 16 y 20 años de tener su primera experiencia laboral formal en instituciones del Estado.

Este año hay disponibles 600 plazas de becas que están distribuidas en 50 localidades de todo el país. Hasta ayer martes se había anotado algo más de 25 mil personas, informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La lista de entidades participantes está integrada por alrededor de 40 instituciones.

Entre las instituciones que adhieren están Aduanas, Ancap, Agencia Nacional de Desarrollo, Administración Nacional de Puertos, Antel, Banco Central, Banco de Previsión Social, Banco República, Ceibal, Contaduría General de la Nación, Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Correo Uruguayo, Dirección General Impositiva, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Instituto Nacional de Cooperativismo, Instituto de Colonización, Instituto Nacional de Estadística y Instituto de Empleo y Formación Profesional.

Además se suman las intendencias de Canelones, Flores, Florida, Montevideo, y las juntas departamentales de Lavalleja y Paysandú.

También los ministerios de Economía y Finanzas, Educación y Cultura, Ganadería Agricultura y Pesca, Desarrollo Social, Salud Pública y Vivienda; y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OSE, Comisión Administrativa del Parlamento, Unidad Reguladora de Servicio de Comunicación, UTE, Universidad Tecnológica y Cámara de Senadores.

Las inscripciones están abiertas a través del sitio www.inscripcion.com.uy. El sorteo de las plazas se realizará el 7 de noviembre y los resultados se publicarán en la web del MTSS.

Requisitos y bases principales

Al momento de la inscripción hay que tener entre 16 y 20 años y estar estudiando en algún centro educativo formal (escuela, liceo, CETP-UTU, IPA, Magisterio, Universidad e institutos terciarios) o no formal (Cecap, Inefop, etcétera, con una duración mínima de 240 horas).

Otro requisito es no estar trabajando actualmente y no haber tenido experiencia laboral formal mayor a 90 días continuos o, en caso de ser discontinuos, no podrá ser mayor a 90 días en un período de dos años (este requisito refiere a trabajo dependiente, independiente, titular, socio de empresa con actividad u otras figuras que los organismos de seguridad social contemplen).

La carga horaria para quienes sean seleccionados será de 20 o 30 horas semanales. El período laboral tendrá una duración máxima de 12 meses. En ninguna circunstancia excederá los 12 meses y no podrá ser inferior a los 9 meses.

La retribución mensual será de 4 Bases de Prestación y Contribuciones (BPC), que equivale a $ 20.656. Las mujeres embarazadas o con hijos a cargo menores de 4 años percibirán por 30 horas semanales la retribución mensual de 6 BPC, equivalente a $ 30.984. En caso de trabajar 20 horas semanales, la retribución será proporcional a esta carga horaria.

El programa es quien deriva a los seleccionados a la empresa en donde se desempeñará. Los participantes no adquirirán la calidad de funcionarios públicos ni tendrán derecho a permanencia.