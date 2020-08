Un chico de 11 años robó una peluquería con su papá y la madre admite que "está siendo utilizado"

El peluquero terminó de cortar el cabello al niño, que se baja de la silla y se acerca a su padre. Ambos hacen como ademanes de que buscan el dinero para pagar pero el chico saca un arma de su cintura y se la da al padre que apunta al peluquero.

Lo llevan hacia la caja, le piden que le entregué lo que haya, pero Matías, el peluquero, se niega. El padre lo empuja y lo golpea con la culata del arma. Pero Matías no cede y se van con las manos vacías.

Las cámaras de seguridad de negocio, ubicado en Olivos, en el partido de Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires, registraron el frustrado intento de robo.

Matías, entrevistado por Todo Noticias, dijo que entre sus opciones nunca evaluó entregar el dinero. "Yo la verdad pensé que el arma era de plástico, y le dije que no me iba a robar nada porque al final esa también es plata mía, porque era parte de mi trabajo. Yo no les iba a dar nada", relató.

El peluquero contó que era lo último que podía pensar, que lo fueran a asaltar porque padre e hijo habían llegado a la peluquería pidiendo turno porque el pequeño iba a un cumpleaños. "Los atendí antes por eso, aunque había gente primero", señaló.

Durante los breves minutos del intento de robo, Matías les dijo que el arma "era de mentira". Fue entonces cuando el padre lo golpeó con la culata "pero despacito", admite Matías, que cree que la pareja de asaltantes "se quedó descolocada cuando yo no cedía a eso que querían".

Luego de que padre e hijo abandonaron la peluquería, Matías llamó a la policía, que llegó rápido, y al dueño del local. Y pronto fueron detenidos el padre y el hijo.

El pequeño fue entregado a su madre, y el padre, que había sido condenado por robo y agravado por uso de arma en 2016 y beneficiado en 2018 con libertad condicional, quedó detenido. El hombre vive a unas pocas cuadras de la peluquería que intentó asaltar, según relata La Nación.

La madre del chico de 11 años contó que su hijo "siempre quiso parecerse al papá aunque yo le insistí en que no es ejemplo de nada". Separada del padre del menor, la mujer tuvo que ir a una sala hospitalaria al enterarse de lo ocurrido "porque me subió la presión".

"Mi nene es una víctima más, fue utilizado por el padre, está siendo utilizado por gente que le da droga. Mi hijo a mi también me ha sacado cosas, yo le pido disculpas al peluquero", lamentó.

Según el relato de la mujer, el padre le dio el arma al chico y le dijo 'cuando te la pida, me la das'. "Uno como madre ya no sabe qué hacer, se me escapaba, el colegio está al tanto, yo nunca lo cubrí y le dije que su papá no era un buen ejemplo de nada", reiteró.