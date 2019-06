Un descubrimiento que cambió la carrera de Nández

Llegó de Maldonado y de a poco se fue adaptando a un plantel con grandes nombres en Peñarol. Nahitan Nández es de esos jugadores que claramente tuvieron una evolución en su juego y que supo acoplar a una forma de juego que lo cambió radicalmente como futbolista. Pasó de ser un volante de marca a hacerlo por afuera con un ida y vuelta impresionante y hasta con gol, lo que llevó a que el Maestro Tabárez se fijara en él y que Boca Juniors comprara su pase.

Tití es el sobrenombre por el cual es más conocido por sus pagos. Hoy es uno de los futbolistas más jóvenes de esta selección uruguaya con 23 años.

Juan Ahuntchain fue quien lo recibió en Defensor Sporting. Pasó la prueba y le gustó al coordinador de las inferiores violetas. Pero cuando lo fueron a fichar, no pudieron porque se quiso ir. Era muy chico y extrañaba montones.

Así lo recuerda Ahuntchain para Referí: “Me lo trajeron a Defensor y le dimos el visto bueno, pero no se quiso quedar porque extrañaba y tenía que viajar a Maldonado”.

Dos años después, Del Puerto, uno de los ayudantes del representante Pablo Bentancur, lo llevó a probar a Peñarol. Y justo Ahuntchain había sido contratado por los aurinegros.

“Lo llevó a la práctica. Lo crucé y le pregunté: ‘Pero, ¿se va a quedar o no? ¿Va a hacer lo mismo que en Defensor?’. Y ahí me dijo que sí, que se quedaba”, explicó Ahuntchain.

A diferencia de lo que muchos pueden pensar, Nández llegó para jugar en la posición de “10”. Pero corría tanto, que quien lo fichó en Peñarol, habló con el técnico por entonces de la Cuarta división, Álvaro Regueira.

“Venía como un ‘10’, pero era un ‘10’ que los corría a todos. Hablé con Regueira y le dije: ‘Si juega así, vamos a tirarlo un poquito para atrás que con el manejo que tiene y corriendo a todos, puede ser un buen doble 5’. Ahí lo retrasamos un poco y empezó a jugar en esa posición”, recordó Ahuntchain.

Enseguida empezó a destacarse y después con los técnicos de la selección juvenil, los de Peñarol intercambiaban ideas sobre su posición en cancha.

“Conozco una persona que se llama Nathan, pero yo le voy a poner Nahitan. Me correrán del juzgado, pero a mí me gusta. No existía ese nombre. Hoy veo con orgullo que hay unos cuántos Nahitan”, recordó María, su madre. Así hizo la diferencia, como su hijo en la cancha.

Su gran evolución y polifuncionalidad

Una variante importante que cualquier técnico busca es la polifuncionalidad de un jugador. Más en el fútbol de hoy. Nández tiene ese requisito, ya que si bien comenzó como volante ofensivo, luego lo hizo como doble 5, también como mediocampista de marca con proyección –como ahora en Boca Juniors–, y en donde más ha rendido, como volante externo.

Debutó en Primera división con Jorge Fossati el 1° de marzo de 2014 en Jardines del Hipódromo en un 2-0 sobre Danubio.

“Lo hice debutar ahí. Después lo utilicé poco porque luego de ponerlo en Primera, lo llamaron de la sub 20 y quise ayudar para que se afirmara allí. Jugaba por adentro porque era allí donde lo precisábamos, pero siempre dejándolo soltar en ofensiva”, explicó Fossati a Referí.

El técnico recuerda que mucho tuvo que ver la recomendación de Paolo Montero, en ese entonces, DT de la Tercera aurinegra, para que lo pusiera en el equipo: “Contaba con un gran potencial y Paolo lo tenía en la Tercera y me lo recomendó. Peñarol era una enfermería y tenía a varios lesionados, me faltaba un volante y Paolo me dijo que lo colocara. Cuando vino al primer entrenamiento, parecía que hacía 10 años que estaba en Los Aromos. Eso lo tuvo siempre. Por eso cuando pasó a Boca me llamaron varios medios argentinos, y yo les decía que se quedaran tranquilos porque tiene personalidad de sobra para jugar en Boca de la misma manera que jugaría atrás de su casa en Maldonado”.

Tanta era la importancia que se fue ganando en el plantel que al año siguiente, en 2015, Pablo Bengoechea, el entrenador, pidió que hiciera con Peñarol la pretemporada y que no viajara con la selección a los Juegos Panamericanos de Toronto. Se quedó y finalmente, Uruguay se trajo el oro.

Pero quienes lo hicieron explotar en su juego fueron Leonardo Ramos y Marcelo Suárez en 2017. Y otra vez aparece Jardines del Hipódromo como protagonista.

“Lo habíamos visto con Leonardo cuando nosotros dirigíamos a Danubio y él nos enfrentó con Peñarol y le ganamos en Jardines 3-2 con gol de Joaquín Ardaiz en la hora. El Polilla (Da Silva) lo puso en esa posición de volante externo por el gran ida y vuelta que tiene. Había sido algo puntual del Polilla, pero nos gustó y nos quedó en la memoria. Después, cuando tuvimos la posibilidad de llegar a Peñarol, nos decidimos ponerlo allí como una buena variante por sus virtudes y capacidad aeróbica, además de la llegada de gol, ya que terminó goleador del equipo en ese Apertura con cinco tantos. Por eso se reafirmó en esa posición, aunque también lo utilizamos en otras variantes porque es muy polifuncional en todo sentido, en lo anímico y en lo físico. Jugó como volante más al medio también e incluso de lateral”, contó a Referí Marcelo Suárez.

Ese día que lo colocaron por primera vez en la posición que lo haría cambiar su autonomía de juego con desborde y llegada al área rival, fue el 5 de febrero de 2017. Había alerta naranja con mucho viento, pero el partido inaugural del Apertura contra El Tanque Sisley, se jugó igual en el Campeón del Siglo. Fue un antes y un después en su carrera. Y por si faltaba algo, hizo dos goles en la goleada por 4-0.

Desde un principio, por lo que mostraba en los entrenamientos, por su personalidad más allá de su juventud, le dieron el brazalete de capitán. Lo querían potenciar para que jugara en la selección, porque venía de muchas frustraciones con pases con idas y vueltas. Querían que resurgiera un gran jugador. Y lo lograron.

“Había que levantar un jugador que para el club era muy importante. Le había salido un pase a Colón a préstamo con Paolo Montero como técnico –quien ya lo había tenido y se lo había recomendado a Fossati para que debutara en Primera– y no se fue. También surgió una posibilidad de Italia, viajó y volvió y no quedó. Le insistimos en que se quedara porque veíamos que podíamos levantarlo en todo sentido en lo futbolístico. Estaba muy bajoneado y creo que haberlo puesto de capitán, fue fundamental para él para que tuviera ese gran semestre, ya que creo que logramos que se sintiera importante en un club que él quiere, y lo pusimos en el lugar que se merece: estar posicionado en uno de los mejores clubes del mundo y en la selección nacional”, agregó Suárez.

Con la celeste mayor debutó el 8 de setiembre de 2015 en San José de Costa Rica en un amistoso en que ganaron los ticos 1-0, ingresando a los 37 minutos por Diego Rolan.

Como se había ido a Italia, se perdió la posibilidad de jugar en el equipo del Polilla. Entonces pudo resurgir con la dupla Ramos-Suárez. “Lo alentábamos porque tenía que volver a ser el jugador que había sido antes y recuperar la selección y finalmente se dio todo. En esa pretemporada dejó todo para resurgir y volver al nivel, por lo que de pases frustrados y de posibilidades que no se concretaban, resurgió un futbolista que se fue a Boca por un dinero más importante y volvió a la selección y hoy es un jugador clave en la celeste”, añadió.

Para Ahuntchain, “el fútbol argentino le ha dado más manejo, tiene más llegada al gol que la adquirió con Boca. Porque ese fútbol es más dinámico y no tiene tanta pelea y tanto piñazo como acá. Se puede jugar un poco más. Manejan la pelota de otra manera”.

Fossati explica cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo: “Ha mejorado en detalles, como es normal. Tiene un poco más de técnica. A veces era demasiado atropellado con la pelota, pero mantiene la dinámica y se acostumbra cada vez más a pisar el área. Se va transformando en un volante completo y no tengo la menor duda que si en algún momento su equipo o la selección lo necesitan por adentro, perfectamente puede jugar”.

Su amor por la pesca es uno de los cables a tierra cuando no juega al fútbol. Su madre María lo llevaba al puente de la barra de Maldonado a pescar y de a poco le fue tomando el gustito.

Muy atrás en el tiempo quedaron aquellas dos ocasiones en las que llamó a su padre Alfredo desde Montevideo para que viajara de Maldonado y lo pasara a buscar. Quería dejar el fútbol. En la segunda oportunidad, su papá lo convenció para siempre.

Aquellas charlas íntimas que mantenía Marcelo Suárez con él, llegaron a buen puerto. Le dijo que se olvidara de todo lo malo que había vivido con los pases que no se habían hecho, que tenía que retomar su nivel en Peñarol para poder retornar a la selección. Le quería dejar claro que tenía todas las condiciones para llegar a la selección. Y así fue.

“Es un volante externo por su llegada. Hoy ha cambiado y en Boca lo utilizan por el medio con llegada, con sorpresa, con el tipo de juego que tiene Boca y todo por los jugadores rápidos que cuenta por afuera. Hoy lo está haciendo mejor como ‘8’. El año pasado la rompió como externo. Estoy feliz por su presente y ojalá logre su primera Copa América”, indicó Suárez.

Hoy tiene otro cable a tierra, más allá de la pesca. Se llama Matilda y es su pequeña hija que tuvo con su pareja Sarah.

La historia de Tití tiene un final feliz. Reconocido en el fútbol uruguayo, también en el competitivo fútbol argentino, hoy lo disfruta la selección.