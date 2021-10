Un diputado británico murió tras ser apuñalado en un acto político

Un hombre de 25 años fue detenido como presunto autor de los hechos, después de que la policía de la región de Essex recibiera a las 12.05 hs. (hora local) el aviso de emergencia.

"Acudimos y encontramos a un hombre herido. Fue atendido por los servicios de emergencia pero, lamentablemente, murió en el lugar", explicó un comunicado.

Por el momento, la investigación se encuentra en manos de la unidad antiterrorista y la identidad del detenido no ha sido desvelada.

Algunos jerarcas británicos como el secretario de Educación Nadhim Zahawi han manifestado a través de sus redes su desasosiego por la muerte de Amess. Este ataque se suma a otros atentados como el de la laborista Jo Cox hace cinco años y el de Stephen Timms, también laborista, en 2010.

"Descanse en paz, Sir David. Eras un defensor del bienestar animal, los menos afortunados y la gente de Southend West. Muchos te echarán de menos", escribió el secretario de Educación, Nadhim Zahawi.

Rest In Peace Sir David. You were a champion for animal welfare, the less fortunate, and the people of Southend West. You will be missed by many.

El viudo de Cox, Brendan Cox condenó el asesinato y trasladó sus condolencias a la familia de Amess.

"Atacar a nuestros representantes electos es un ataque a la democracia misma. No hay excusa, no hay justificación. Es tan cobarde como parece", tuiteó Cox.

Attacking our elected representatives is an attack on democracy itself. There is no excuse, no justification. It is as cowardly as it gets.