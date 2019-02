Un empresario detenido por falso testimonio en relación a la muerte de Natacha Jaitt

Uno de los empresarios que estuvo con Natacha Jaitt la noche en la que murió fue detenido por falso testimonio luego de que las autoridades constataran incongruencias en el relato que brindó sobre lo que sucedió en el salón de eventos de Buenos Aires.

Se trata del empresario paraguayo Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, de 47 años, según informó Clarín. Las filmaciones del lugar ubican al empresario en lugares en los que dijo que no había estado. "No supo dar respuesta a actitudes que surgen del análisis de los videos ni a las referencias sobre el lugar en el que dice que estuvo, en su primera declaración. Además titubeó y fue incongruente", dijo en conferencia de prensa el procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

Además, los investigadores determinaron a raíz de las filmaciones de más de diez cámaras de seguridad del lugar que el empresario tomó algo de la habitación en la que fue encontrada muerta Jaitt y lo llevó a su auto. Todo indica que se trataba del celular de la mediática argentina, por lo que ahora las autoridades investigan si adulteró la información que el dispositivo contenía. También mostró incongruencias en la forma en la que dijo que había encontrado el cuerpo, ya que primero indicó que estaba en una posición y luego en otra.

La hipótesis que maneja la policía bonaerense –tras la autopsia realizada en la morgue judicial– es que Jaitt murió por un accidente cerebrovascular generado por el consumo de alcohol y drogas; además, se detectó que su corazón estaba deteriorado. Jaitt, de 41 años, fue hallada muerta en la madrugada del pasado sábado.

Además del paraguayo detenido por falso testimonio, también estuvieron en el lugar otros empresarios: Gustavo Andrés Bartolín -quien invitó a Jaitt a ese lugar-, Gonzalo Rigoni -dueño del salón- y Gaspar Fonolla. Esa noche también estuvo en el lugar una trabajadora sexual que fue invitada por uno de los participantes.

Un testimonio clave

Luana Monsalvo estuvo la noche en la que Jaitt murió y contó en diálogo con el medio argentino Telenoche parte de lo que sucedió en la madrugada del sábado 23 de febrero. Afirmó que la modelo estaba "alegre" y "feliz". Según contó, Jaitt dijo en un momento que estaba borracha. Según el testimonio de Monsalvo, la mujer también consumió LSD y agregó que, si bien había cocaína en el lugar, no la vio consumiendo.

"En un momento Gonzalo (Rigoni) vuelve tranquilo, normal. Y ellos le preguntaron qué onda, porque se había ido con Natacha, y nosotros pensamos que había estado con ella. Y ahí dijo: 'Creo que se durmió, o está descompuesta'. No me acuerdo muy bien", declaró.

Con respecto a la muerte de Jaitt, Monsalvo recordó que en un momento de la noche (Gustavo Andrés) Bartolín se desesperó al ver que la mujer se había descompuesto. "Yo le pregunto: ¿Qué pasó, quién es? Y este con el que yo estaba me dice: es Natacha Jaitt, ¿no la conocés? Está metida en muchos quilombos mediáticos. Yo no tenía ni idea, y como estaba asustada y no entendía nada, salí corriendo", señaló Monsalvo.