Un fracaso de Astori

El aumento del déficit fiscal no solo tiene un impacto negativo en otros indicadores económicos relevantes como la inflación, además de perjudicar la inversión productiva y agravar el endeudamiento, sino que habla muy mal sobre la solidez del Estado de Bienestar y sobre la calidad de la redistribución de los recursos públicos. Lamentablemente esa es la triste realidad de Uruguay que se acaba de reconfirmar esta semana y que demuestra un estrepitoso fracaso de los sectores moderados del Frente Amplio.

El miércoles 6, el Ministerio de Economía y Finanzas reconoció errores de cálculo que llevaron a informar equivocadamente sobre un déficit fiscal mejor de lo que se creía. Dicha cartera da cuenta en un comunicado de una corrección en dos décimas en el resultado final de las cuentas públicas, situando ahora el déficit fiscal a enero en 4,3% del PIB. Este número verdadero es una muy mala señal sobre el deterioro del gasto público en un año de elecciones presidenciales.

Con ese funesto número en su escritorio, el ministro de Economía, Danilo Astori, el principal referente de la izquierda moderada del Frente Amplio, reconoció su fracaso en la baja del gasto público y se comprometió a seguir intentándolo, aunque a esta altura parece más una expresión de deseo que un hecho tangible. Nuestro pesimismo es porque no creemos posible que se vea con nitidez un movimiento en la aguja del gasto público solo con no reponer vacantes en el Estado, revisar el gasto de funcionamiento y topear la ejecución presupuestal. El ministro dice que el 80% de los egresos públicos corresponden al gasto “endógeno” y allí no puede hacer nada.

Pero justamente ahí está el principal obstáculo que fue generado por el propio partido gobernante que no midió las consecuencias de la expansión del gasto sin una contrapartida genuina de ingresos.

El problema de fondo es el brutal crecimiento del gasto “endógeno”, por ejemplo, en el número de funcionarios públicos durante los gobiernos del Frente Amplio y que ha sido acompañado de una política salarial expansiva que no ha estado acorde con el funcionamiento del Estado.

De un documento oficial, conocido el año pasado, surge que, en marzo de 2005, cuando el partido de izquierda asumió el gobierno por primera vez, la cantidad de vínculos laborales con el Estado se ubicaba en el entorno de los 230 mil y a diciembre de 2017 la cifra había trepado a 297.601, una tendencia en alza que probablemente ha permanecido en el tiempo.

El 4,3% de déficit fiscal es un reflejo de una gestión frentista que parece haber estado más preocupada en los votos que en lo que realmente es importante en el mediano y largo plazo, y que ha subestimado los efectos nocivos para la economía. Queda demostrado también el incomprensible “optimismo” con el cual el gobierno presentó la última Rendición de Cuentas, viendo crecimiento donde nadie lo veía.

Y es un reflejo de algo preocupante en términos políticos. Significa que en el gobierno de Tabaré Vázquez ha ido perdiendo fuerza las posiciones más moderadas que son en general las más celosas de los resultados macroeconómicos.

Para que el sueño del ministro Astori se haga realidad, y se pueda cumplir con la ambiciosa meta oficial de llegar a fin de año a un déficit de 2,8%, para luego converger a la meta original del 2,5% para 2020, se requiere de todo un gobierno comprometido con la baja estructural del gasto. Nada cambiará con ajustes tangenciales.