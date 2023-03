Un futbolista que entrena en Nacional con el Chino Recoba comparó al equipo tricolor con el Real Madrid

Facundo Sierra es un futbolista de 18 años que nació en España y se incorporó a Nacional. Actualmente entrena con la Tercera división de Álvaro Recoba.

En sus redes escribió: "Mi sueño es conseguir demostrar que estoy capacitado para jugar en el Real Madrid del Uruguay. Hay personas que confían mucho en mi y quiero devolverles esa confianza al 100 por 100".

Sierra nació en noviembre de 2004 y sus padres son uruguayos, quienes se radicaron en tierras españolas hace más de 20 años. Fue convocado a la selección uruguaya sub 17 pero no pudo entrenar en 2020 debido a la pandemia de covid, pero en 2022 participó del Camp celeste de la sub 20 con Marcelo Broli.

Sierra juega de volante ofensivo y llegó a los tricolores desde Rayo Vallecano.

Jugó siempre en equipos de Madrid: Poveda, Escuela Arganda, Rayo Vallecano, Santa Ana y Ciudad de Getafe.