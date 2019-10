Un hombre asesinó a su expareja de varios disparos luego de romper dos veces una tobillera

Una mujer estaba caminando por la calle en la mañana de este martes, en el barrio de La Paloma –en el oeste de Montevideo– cuando fue interceptada por su expareja. El hombre se bajó de un auto, comenzó a discutir con la víctima y luego le disparó varias veces, según informó Subrayado y confirmó El Observador con fuentes policiales y la fiscal del caso, Darviña Viera.

Luego de matarla, el hombre se suicidó.

La mujer había hecho una denuncia por violencia doméstica contra el hombre en setiembre, dijo la fiscal. La Justicia especializada en la materia tomó entonces cartas en el asunto y decretó una prohibición de acercamiento contra el agresor, además de la colocación de una tobillera electrónica. Pero el hombre se quitó el dispositivo y la Justicia ordenó que se lo volvieran a instalar.

Luego de que rompiera el aparato por segunda vez, contó Viera, el juez determinó que la mujer –que tenía cuatro hijos– fuera custodiada por dos policías. Pero el martes 1° de octubre, según el relato de la fiscal, ella fue hasta el juzgado con su abogado para solicitar que se suspendiera la medida. Al momento de ser asesinada estaba sin protección.

"Me imagino que fue por lo que le pasa a casi todo el mundo: (la policía) invade tu vida privada", sostuvo la fiscal. "Las víctimas pueden negarse a la custodia. Se les puede aconsejar que no se nieguen a la custodia, salvo que sea un caso en que no haya tanto riesgo", agregó Viera.

Según el registro que lleva adelante el Ministerio del Interior, con este caso hubo 14 femicidios "aclarados" en lo que va del 2019. Sin embargo hay otros tres casos –como el asesinato de Lorena Carrasco en Cerro Largo– que aún no están resueltos y que se sumarán a la lista cuando los responsables sean juzgados, dijo a El Observador July Zabaleta, directora de la división de Políticas de Género de la cartera de seguridad.