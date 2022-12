Un inmigrante sirio habría sido herido por disparos de la policía búlgara intentando ingresar al país

La Comisión Europea instó este martes a las autoridades de Bulgaria a investigar con urgencia las denuncias de que se utilizaron armas de fuego para impedir la entrada de inmigrantes a través de su frontera con Turquía, y advirtió que el uso de la violencia es "inaceptable".

"Esperamos que las autoridades nacionales investiguen todas las denuncias y que se les dé un seguimiento rápido y efectivo", dijo la portavoz del Interior de la UE, Anitta Hipper, en una conferencia de prensa en Bruselas, cuando se le preguntó sobre las imágenes en varios medios que muestran a una persona aparentemente herida de bala. disparado desde el lado búlgaro de la frontera.

Este lunes, varios medios europeos como Sky News o ARD publicaron una grabación de video en la que se puede ver cómo un migrante es alcanzado por una bala aparentemente disparada desde el lado búlgaro de la frontera con Turquía.

El video mostraba a un solicitante de asilo desplomándose en el suelo después de ser alcanzado por una bala que le penetra la mano y se aloja en el pecho. En un video separado grabado días después, el hombre se identificó como Abdullah el-Rustum, de Siria, de 19 años. Dijo que los guardias fronterizos búlgaros le dispararon después de que su grupo fuera atrapado ingresando ilegalmente a Bulgaria y empujado de regreso a Turquía.

Por su parte, Bulgaria, que es miembro de la Unión Europea desde 2007, ha negado que su policía fronteriza haya disparado contra los refugiados en la frontera con Turquía un día después de la publicación del video.

La negativa fue expresada en las declaraciones del 6 de diciembre del fiscal jefe Ivan Geshev, el ministro interino del Interior Ivan Demerdzhiev y el centro de prensa del Ministerio del Interior.

El comunicado del Ministerio del Interior dijo que no había pruebas de que los refugiados sirios fueran baleados en la frontera entre Bulgaria y Turquía el 3 de octubre, cuando las patrullas fronterizas impidieron un intento de cruzar la frontera por parte de un grupo de unas 65 personas.

En el comunicado se afirma que el grupo se retiró a territorio turco después de ver a la patrulla fronteriza, pero regresó "mostrando un comportamiento agresivo y hostil que se convirtió en violencia física", lo que provocó heridas a un oficial de la policía fronteriza, que fue golpeado por una piedra, y daños a un vehículo policial y las ventanas de una caseta de vigilancia.

Al señalar que el incidente fue hace dos meses, Geshev dijo que esperaba que no se usara “de manera situacional para dañarnos porque Bulgaria no se lo merece”. Bulgaria es “un país europeo y usamos estándares europeos”, dijo Geshev el 6 de diciembre, y agregó que la Oficina del Fiscal General no ha establecido que se haya producido un tiroteo contra los refugiados, conclusión similar a la del Ministerio del Interior.

El gobierno búlgaro ha dicho que sus guardias fronterizos se han encontrado varias veces con agresiones de personas que intentan ingresar ilegalmente al país. Las autoridades informaron el mes pasado que un oficial de policía búlgaro fue asesinado a tiros por una persona no identificada en la frontera con Turquía y dos policías murieron en agosto cuando fueron atropellados por un autobús que transportaba inmigrantes.