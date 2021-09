Un Prado para encuadrar: el balance de los criadores sobre la muestra de la ARU

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gonzalo Valdés Requena, destacó que en la Expo Prado hubo “un nivel genético excelente”. En diferentes razas se constató una evolución con relación a la evaluación de hace un año, con base en lo que han declarado los jurados.

“Fue una exposición que ha colmado totalmente nuestras expectativas”, afirmó el presidente al final de la muestra ganadera, la del aniversario 150 de la ARU. Participaron 1.591 animales, considerando las razas de las especies principales.

Presidentes de algunas de las sociedades de criadores, consultados por El Observador, vieron en las pistas ejemplares que se destacaron por su nivel de preparación, las características, el mejoramiento genético, los datos y los desplazamientos.

Además, en los remates que se realizaron por parte de diferentes escritorios rurales en la Rural del Prado las cotizaciones por algunos ejemplares alcanzaron niveles sobresalientes.

Basta con citar los US$ 35.000 de cotización por el Gran Campeón Corriedale PI de El Piramidal –fue adquirido por una sociedad de seis cabañeros: La Lucha, Santa Cecilia, La Tapera, Don Alfredo, La Porfía y López Isasa Hnos, que invirtieron US$ 17.500– o el valor que alcanzó –US$ 26.000– el Reservado Campeón Senior Mayor Polled Hereford, de Sociedad Ganadera San Salvador y Carlos Pagés, adquirido en el 50% por la cabaña Loma Azul, de Federico Rubio, que invirtió US$ 13.000.

Angus

Diego Oribe

Presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay

Angus fue la raza con más animales este año en el Prado y la sociedad de criadores hizo varias actividades, como un jurado de jóvenes, el lanzamiento de los remates de toros, un almuerzo para cabañeros y un homenaje a mujeres vinculadas a la raza. Tras finalizar la exposición, Diego Oribe resaltó el desempeño de los ejemplares en las pistas.

“El comentario general era lo parejo de la calidad”, indicó. En esta Expo Prado hubo una fuerte presencia de jóvenes cabañeros y de nuevos criadores de la raza, destacó, y agregó: “Todo fue muy positivo”. Para él, haber participado de la muestra siendo presidente de la sociedad de criadores, “fue muy emocionante, porque uno ve el trabajo que hay atrás de cada uno de esos animales, la inversión que hacen los criadores y la dedicación”.

Leonardo Carreño

Angus fue la raza con más animales expuestos en la Expo Prado.

Corriedale

Mariano Rodríguez

Presidente de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay

La Corriedale en la Expo Prado no solo dio que hablar en el ruedo, donde el Gran Campeón de pedigrí se destacó por medir 23,6 micras, sino también en las ventas (un Corriedale logró el precio máximo de la exposición).

Estrenando su rol como presidente, Mariano Rodríguez dijo que en las juras se vieron animales de muy buena calidad y que eso lo dejó muy contento. “Se está buscando lo que los mercados nos piden, que es afinar”, comentó. “Han aparecido en este Prado animales muy finos de lana. Venían apareciendo muy finos, pero que capaz que a la vista o fenotípicamente no nos gustaban mucho. Los últimos años se ha pisado un poco más el acelerador para la finura y está dando sus resultados”, expresó. El mejoramiento de la raza viene dado por el trabajo con datos de EPD, explicó.

Analía Pereira

Un carnero Corriedale destacó en los remates de la Expo Prado.

Criollos

Diego de Brum

Presidente de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay

Los caballos Criollos participaron del Prado en un año especial para la raza, ya que la sociedad de criadores cumple 80 años. Diego de Brum resaltó que fue importante esta muestra, no solo por el aniversario sino por la cantidad de ejemplares expuestos: 80 equinos en de las juras y 16 en las pruebas de rienda. “Hacía tiempo que no había una cantidad tan importante de Criollos. El jurado alabó la calidad en machos y en hembras. Tuvimos calidad y cantidad y el balance es positivo para la raza”, expresó.

Según indicó, la calidad de los animales se da por “un excelente trabajo” de los criadores y una continuidad de la tarea de las anteriores directivas de la sociedad. Por otro lado, mencionó que fue muy importante acompañar a la ARU en sus 150 años, en el desfile tras el acto de clausura.

Leonardo Carreño

La Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay cumple este año 80 años.

Hereford

Fernando Alfonso

Presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay

Hereford mostró en las calificaciones un nivel de animales que para Fernando Alfonso fue “excelente, un año más”.

El presidente del Hereford destacó que el jurado tuvo una ardua tarea en las pistas, porque “fueron dos días de calificación excepcional”, en hembras y machos. Como ha sucedido en ediciones anteriores de la muestra, esta raza llamó la atención de visitantes extranjeros que hablaron del buen nivel de competencia que hubo, dado por las características de los animales. “Es lo que nos pasa todos los años y es por eso que estamos apostando fuerte a la comercialización de genética en el exterior”, agregó.

La forma de trabajo de los criadores y las mejoras genéticas que se han dado en la raza “ameritan a tirarse al agua y poder exportar a mercados muy exigentes”, sostuvo.

Leonardo Carreño

Visitantes extranjeros hablaron sobre la calidad que Hereford mostró en las pistas.

Holando

Martín Gurgitano

Presidente de la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay

La principal raza vacuna lechera del país, la Holando, volvió una vez más a la Rural del Prado y lo hizo después de ausentarse en la edición anterior de la exposición organizada por la ARU. En este regreso, la genética en machos y en las hembras PI y SH, y la preparación de los ejemplares se destacó en el ruedo de la Rural del Prado.

Para Martín Gurgitano, el balance de esta Expo Prado es “totalmente positivo para toda la raza”, porque tanto los criadores como los animales expuestos estuvieron muy cómodos, indicó. “Creo que la Asociación Rural del Uruguay, tanto como la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay, trabajaron mucho para tener una exposición muy disfrutable para todos”, indicó, y añadió: “Esperamos seguir mejorando detalles para el futuro”.

Juan Samuelle

La raza Holando regresó al Prado.