Un Solo Uruguay y la segunda UPM: "un acuerdo nefasto"

No es nueva la dura oposición de Un Solo Uruguay (USU) a la inversión que el gobierno debe hacer para que prospere la instalación en el país de la segunda planta de producción de celulosa de UPM (la tercera en Uruguay, considerando la de Montes del Plata en Colonia). Ya en su proclama fundacional, en enero de 2018, el movimiento planteó reparos a un conjunto de decisiones que entiende son adversas para el país, pero a la vez clave para que prospere la instalación del complejo industrial próximo a Paso de los Toros, en Tacuarembó.

Para los originalmente denominados autoconvocados, el país se compromete a pagar durante 18 años US$ 406 mi por día por la construcción y el mantenimiento de la vía férrea, lo que significa US$ 2.670 millones en el período del acuerdo.

El movimiento afirma que el acuerdo compromete a los uruguayos a gastos e inversiones extraordinarias en beneficio de una única empresa por un plazo equivalente a siete períodos de gobierno. Es por esto que señalan que el contrato es “nefasto para el país y muy grave de cara al futuro y a las perspectivas de desarrollo”.

Los 26 tambos cerrados

En la tarde de este jueves, en el marco de una conferencia de prensa realizada en el hotel Ibis en Montevideo, Guillermo Franchi, vocero de USU, denunció que en los últimos 58 días han cerrado 26 tambos, lugares en los que “posiblemente trabajara la misma cantidad de gente que va a quedar en puestos fijos cuando la empresa este funcionando”.

En ese sentido, comunicó que se genera una “falsa competitividad”, apoyando a empresas que vienen con inversiones mientras se la niega ese apoyo a los pequeños, medianos y grandes productores e industriales locales que piden constantemente que bajen los costos y que sean competitivos a nivel internacional con sus productos.

“Podes poner UPM o cualquier otro nombre. Lo que determina esto es el modelo de país que tenemos y el que nos estamos proyectando al futuro. No es novedad las inconveniencias que tienen los sectores productivos e industriales del país. Nos tenemos que replantear si realmente queremos seguir en este rumbo o si vale la pena apostar por la producción nacional y por el desarrollo de otros sectores que hoy están netamente sumergidos”, expresó.

Por otra parte, señaló que el proceso de negociación del contrato genera dudas, ya que la confidencialidad que lo caracteriza hace pensar que “pueden estar negociando muchas otras cosas en secreto y de espaldas a la sociedad”.

Franchi hizo referencia a que el reclamo no es que se instale o no UPM, sino que no se negocie en un contrato confidencial, por el contrario, "que sea público, que haya un debate, que pase por los organismos de contralor y que se discutan todos los aspectos antes de la firma del contrato”, dijo.

“Exigimos políticas de estado para el desarrollo nacional, productivo, económico y social, pero en este caso creo que va totalmente en contra y direccionado a un solo emprendimiento que ni siquiera es nacional, que ni siquiera tributa en el país”, finalizó Franchi.

Por su parte, Marcelo Nougué, también vocero de USU, opinó “todavía hay tiempo e instancias” para que distintos actores de la sociedad se expresen a favor o en contra del contrato, dejando entrever su optimismo en la posibilidad de que no se firme ningún acuerdo.

“El hecho de que este contrato comprometa a siete gobiernos por delante debería ser tomado en sí mismo como algo muy grave, porque este gobierno en secreto definió una política de Estado para los próximos 30 o 35 años. No importa quien venga, el próximo gobierno se va a enfrentar a que tiene las manos atadas desde el punto de vista de la capacidad de inversión”, manifestó.

En ese sentido, comunicó que “sería lógico” que los presidenciables manifestaran su postura al respecto, porque la instalación de la segunda plata de UPM “compromete al país en muchos aspectos”.

“Lo ideal sería, para no toparnos con estas cosas, que se diga de antemano cuál es el modelo, cuál es el futuro y cuál es la proyección que tienen los diferentes sectores políticos. Así uno sabe ciertamente a quien va a dirigir el voto”, concluyó Nougué.