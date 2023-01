Un videojuego bélico es utilizado para generar fake news sobre la guerra de Ucrania

Soldados luchan en calles en llamas. Misiles derriban aviones de combate. Drones pulverizan tanques. Las dramáticas imágenes parecen de combates de la vida real, pero en realidad son clips de videojuegos que alimentan la avalancha de desinformación.

Las imágenes de Arma 3, a menudo marcadas como "en vivo" o "noticias de último momento" para que parezcan genuinas, fueron usadas muchas veces en los últimos meses en videos falsos sobre la ofensiva rusa en Ucrania.

La facilidad con la que confunden al público, y muchas veces incluso a los medios de comunicación, preocupa a los investigadores.

"El hecho de que esto siga sucediendo es un recordatorio de lo fácil que es engañar a la gente", dijo a AFP Claire Wardle, codirectora del Information Futures Lab de la Universidad Brown.

"Con la mejora de las imágenes de videojuegos, las CGI (imágenes generadas por computadora) pueden a primera vista parecer reales. La gente necesita saber cómo verificar la veracidad de las imágenes, especialmente cómo revisar los metadatos, para que se eviten estos errores, especialmente por parte de los medios".

Arma 3, del estudio checo Bohemia Interactive, permite generar varios escenarios de batalla utilizando aviones, tanques y diversas armas. Muchos jugadores luego comparten estas imágenes en plataformas como YouTube, propiciando interpretaciones equivocadas.

Debajo de imágenes de Arma 3 tituladas "¡La contraofensiva de Ucrania!", un cibernauta comentó, por ejemplo: "Debemos pedirle a Ucrania, después de esta guerra, que entrene a las fuerzas de la OTAN".

"Primera guerra TikTok"

"Aunque es halagador que Arma 3 simule los conflictos bélicos modernos de una forma tan realista, no estamos contentos de que puedan confundirse con imágenes de combate reales y usarse como propaganda de guerra", dijo un representante de Bohemia Interactive en un comunicado.

"Intentamos combatir este contenido denunciándolo a las plataformas, pero es poco efectivo. Por cada video eliminado, cada día se suben diez más", agregó.

En los últimos años, imágenes de Arma 3 también se usaron para representar erróneamente conflictos en Siria, Afganistán y Palestina, desacreditados de forma frecuente como noticias falsas por los verificadores digitales.

Una investigación de AFP ha rastreado varios, incluido uno en noviembre que afirmaba mostrar tanques rusos atacados por misiles Javelin de fabricación estadounidense. El clip había sido visto decenas de miles de veces en las redes sociales.

Bohemia Interactive dijo que los videos engañosos ganaron popularidad con la invasión rusa de Ucrania, a veces denominada la "primera guerra TikTok" por las numerosas imágenes que lo ilustran en las redes sociales.

Dada la naturaleza poco sofisticada de la información errónea surgida de Arma 3, los investigadores dicen que es poco probable que sea obra de actores estatales.

"Sospecho que los que publican este contenido son solo trolls que lo hacen para ver a cuántas personas pueden engañar", dijo a la AFP Nick Waters, de la firma de análisis digital Bellingcat.

Quienes luego comparten estas publicaciones son, según él, "personas ingenuas" que intentan obtener visibilidad o suscriptores en internet.

Bohemia Interactive dijo que videos falsos fueron "compartidos masivamente" por usuarios de las redes sociales, que en muchos casos los usaron como "cebo", según los investigadores: publicaciones llamativas que generan más interacción con opciones como "me gusta", "compartir" y "comentar".

Detectar información errónea

Medios e instituciones gubernamentales también cayeron en el engaño.

El canal rumano Romania TV presentó un viejo video de Arma 3 en noviembre que mostraba combates en Ucrania, y un exministro de Defensa y un exjefe de inteligencia comentaron las imágenes como si fueran auténticas.

Esto ocurrió después de que otro canal de noticias rumano, Antena 3, cometiera el mismo error en febrero: entre los expertos invitados por la emisora para analizar su video tomado de Arma 3 estaba el portavoz del ministerio de Defensa rumano.

Bohemia Interactive llamó a los usuarios a usar imágenes de manera responsable, abstenerse de usar títulos de videos que funcionen como cebos y decir claramente que la fuente es un videojuego.

Los investigadores dicen que sus clips son relativamente más fáciles de verificar que las "deepfakes", que son imágenes, audio y videos inventados creados con tecnología que, según advierten los expertos, es muy sofisticada y está ganando terreno en el inframundo criminal.

"Estos videos (de Arma 3) en realidad no son tan difíciles de identificar como falsos", explicó Waters. Desafortunadamente, se lamentó, "mucha gente no tiene las habilidades" para detectar información errónea.

"Por muy bueno que se vea Arma 3, sigue siendo significativamente diferente de la realidad", explicó Waters.

Que muchos no puedan darse cuenta de que esas imágenes no son reales muestra otra cruda realidad en la era de la desinformación: "Algunas personas no tienen las habilidades para navegar en el entorno de información actual", dijo Waters.