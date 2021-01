Una buena y una mala: suben los precios de la miel y las abejas sufren la sequía

El escenario comercial de la miel a nivel internacional cambió, para bien de los apicultores locales. En los últimos cinco años y medio el precio por kilo de miel osciló ente US$ 1,10 y US$ 1,50, “precios extremadamente deprimidos”, comentó a El Observador el presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU), Ruben Riera. Esos valores lejos estuvieron de cubrir los costos productivos. Lo bueno es que el precio aumentó a US$ 2,50 el kilo y eso renueva las esperanzas en el sector, donde ahora el gran obstáculo es que la falta de agua incide de modo adverso.

Riera explicó que el valor subió por el trabajo gremial que se ha dado a nivel internacional, donde se ha presionado el comercio deshonesto de mieles adulteradas de parte de China. "Eso está revirtiendo la situación en la que nos encontrábamos, ya que los compradores europeos y americanos hoy se están volcando nuevamente a las mieles genuinas, desechando las mieles de China", detalló. "Es sumamente importante el cambio", agregó. Las gremiales internacionales anuncian que el rebote en los valores sería sostenido y eso le dio al sector una buena cuota de optimismo. Riera indicó que a nivel nacional muchos productores están haciendo esfuerzos económicos para elevar la productividad de sus colmenas, en particular aquellos que practican la trashumancia desde febrero a marzo hacia los bosques de eucaliptus. Se mudan las colmenas La trashumancia es la mudanza de las colmenas a otros campos. Karina Kulik, productora apícola del litoral oeste y presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU), explicó que esta práctica, que es común en Uruguay, les permite a los productores tener un extra de producción a fin de temporada. "Se comienza a cosechar a fines de noviembre, diciembre, enero o febrero, incluso en marzo todavía se está cosechando. Pero ahora hay muchos apicultores acondicionando colmenas para llevarlas a las plantaciones de eucaliptus para cosechar polen y néctar", comentó. La productora indicó que actualmente la zafra de miel se ha adelantado, porque antiguamente los apicultores "dejaban que la abeja se manejara con sus ciclos naturales y ahora se la incentiva". La colmena se activa en agosto para que en setiembre haya una buena producción, preparándose así para que al comienzo de la floración haya suficientes abejas para trabajar. "Antes era un proceso más lento, ahora el apicultor hace más manejo", agregó. Por su parte, Riera señaló que se estima que para 20221 la producción de miel de campos de eucaliptus va a ser importante. Según dijo, los precios del mercado internacional justifican la inversión que hacen los productores en el traslado de las colmenas. "Si la productividad es buena va a haber un retorno muy importante, que obviamente va a paliar cinco años y medio de deterioro económico del sector", dijo, y enfatizó en que si en el país hay aproximadamente 600.000 colmenas y se estima que 50.000 se trabajan con trashumancia, hay más de 500.000 colmenas que no se mueven y que hoy, por estar en zonas donde hay déficit hídrico, están con "baja o nula productividad". Según indicó, Florida es uno de los departamentos que en 2020 tuvo una buena producción de miel y este año "viene mal", al igual que San José, Canelones, Montevideo y Maldonado. Los créditos del gobierno El presidente de la SAU destacó el plan de ayuda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para los productores que están en áreas afectadas por la emergencia agropecuaria. Dijo que años anteriores los apicultores no solicitaban los créditos, "porque meterse en un crédito era endeudarse, porque no se le veía un horizonte positivo a la apicultura", pero que hoy el panorama cambió y por la esperanza que da la suba de precios es probable que muchos apicultores soliciten las líneas de crédito, "porque tienen confianza en la comercialización". Las expectativas para 2021 La perspectiva para el desarrollo del sector este año es buena, aunque, indicó Riera, "cuesta creer que la productividad vaya a superar los 20 kilos por colmena". Pensando en que, seguramente se produzcan cerca de 11 millones de kilos de miel, y que un millón se comercializa en el mercado interno, estima que las exportaciones pueden alcanzar los 9 o 10 millones de kilos. En promedio, según detalló, se producen 17 kilos por colmena. "La apicultura es extremadamente sensible al manejo de los campos, si hay mucha soja, poca soja o mucha plaga, por ejemplo, lo que condiciona el uso de insecticidas. Hay un montón de factores que no nos permiten anticiparnos", concluyó el productor. Por su parte, Kulik hizo énfasis en que las fumigaciones afectan de fuerte manera al desarrollo del sector, porque atentan contra el bienestar de las abejas. El clima, ya sea cuando hay déficit hídrico como cuando hay demasiado volumen de agua en los campos no es la única preocupación de los productores que trabajan atentos al rendimiento de sus colmenas.