Una caja de bananas, una escena "contaminada" y decenas de pruebas de ADN: así fue la investigación por el crimen de Lola Chomnalez

Pasaron más de siete años desde que se cometió el crimen. Una denuncia ante la Prefectura, un domingo de fines de diciembre de 2014, por la desaparición de una joven argentina en las playas de Valizas, en Rocha, fue el primer paso de una investigación que, tras varias idas y vueltas, empieza a encaminarse, por lo menos respecto a uno de los principales implicados.

Cinco fiscales, cinco jueces, cruces entre la familia y el exministro del Interior Eduardo Bonomi, cuestionamientos a la Justicia y hasta el transporte de evidencias en una caja de bananas fueron parte de este caso que, según un estudio realizado por la consultora Foco, fue el más mediático de la última década en Uruguay.

Una prueba de ADN aleatoria en la cárcel de Rocha fue la pista principal para dar con el presunto autor material del homicidio, que este jueves fue procesado con prisión. Pero para llegar a este punto, pasaron decenas de pruebas como esa y más de cuarenta personas fueron indagadas. A continuación, un repaso de más de siete años de investigación.

El homicidio

Lola Chomnalez viajó sola a Uruguay el 26 de diciembre de 2014 con permiso de sus padres para quedarse en la casa de su madrina en el balneario Valizas. El domingo 28 de diciembre, después de almorzar, dijo que salía a caminar por la playa y nunca regresó.

Salió rumbo a Aguas Dulces y hasta ahí es lo que se sabe con precisión. Luego el relato se difumina: una o dos personas agarraron a la fuerza a Chomnalez y la asesinaron. La autopsia reveló que Chomnalez tenía dos cortes en el brazo derecho, uno cortante y otro punzante y un golpe en el lado izquierdo de su frente, pero no quedaron indicios que pudieran conectarlos con la persona que la atacó.

La madrina denunció su desaparición a la Prefectura de Valizas el domingo por la tarde y luego a la Policía el lunes de mañana, y la búsqueda terminó el 30 de diciembre, cuando un pescador encontró su cuerpo semienterrado en unas dunas, a 400 metros de la casa de la madrina de Lola. Según la investigación, que detectó arena en sus pulmones, murió por asfixia.

El caso y la polémica

La primera semana de su desaparición varios indagados pasaron por la justicia, entre ellos el esposo de la madrina de la menor y varios vecinos de la zona, pero todos fueron liberados. En ese momento no había ninguna prueba que conectara a Lola con su asesino, hasta que dos semanas después de su muerte apareció su mochila y su toalla, a 17 metros de donde fue encontrada. Tenía la sangre de la adolescente y restos de ADN de otra persona.

En busca de un ADN que coincidiera con el encontrado fueron indagadas al menos 40 personas, pero ninguna test arrojó coincidencias y la causa se estancó. Se llegó a realizar una autopsia psicológica para conocer más de la personalidad de Chomnalez, y pericias semiológicas a los investigados, para indagar en sus respuestas, pero nada resultó.

Y ante la falta de avances, la familia de la víctima comenzó a cuestionar a la justicia y la policía uruguaya.

"No hicieron nada. La investigación es un chiste macabro, creo que nos están tomando el pelo. No queremos poner adjetivos calificativos. Ojalá que hagan eso que no hicieron en un primer momento. Pero no lo creo", dijo Diego Chomnalez, padre de lo joven asesinada, el 20 de diciembre de 2015 al diario argentino Clarín, a casi un año del hecho.

Al otro día, el entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi negó que la investigación fuera un "chiste macabro" y alegó: "Se creyó que era una muchacha que había demorado en llegar a la casa y se le pasa a la Policía mucho después. Cuando la Policía y la Justicia empiezan a investigar hay un escenario contaminado y hay dificultades. No por eso creo que corresponda calificarlo de chiste". "Es un hecho que sucedió en la temporada turística en un lugar muy concurrido y es muy difícil determinar quién fue y si sigue en el país", agregó el jerarca.

"Ella ya estaba asesinada. A lo mejor se podía haber encontrado algún rastro para hallar al culpable o los culpables. Fuera de que la denuncia se haya hecho tarde, las cosas que se hicieron después fueron incorrectas. Se hicieron muchísimas cosas mal. Por ejemplo se fue a buscar un cuchillo que pudo haber servido cuatro o cinco días después. Así que el ministro de Seguridad no puede responder de esa manera si hacen las cosas como las hicieron. Se borró toda la escena del crimen de una manera que parece deliberada. Pero no creo que lo hayan hecho a propósito. Creo que no sabían lo que estaban haciendo", respondió Diego Chomnalez, padre de la adolescente, en una entrevista a El Observador.

En febrero de 2016 el entonces senador colorado Pedro Bordaberry criticó que la mochila de Chomnalez fue llevada en una caja de bananas, en una sesión de la Comisión Permanente del Parlamento. "A mi cuando me dicen que Uruguay se compara con el FBI, con Inglaterra, cuando dicen que tenemos mejor tecnología que CSI Miami me viene a la menta la caja de bananas de la frontera con que cargaron la mochila de una menor asesinadas en la playa. Nuestro CSI usa para cargar la prueba cajas de bananas", criticó.

Por aquel entonces, en una foto que circuló en redes sociales, se veía como la policía transportaba parte de la evidencia en una caja de bananas.

En abril de ese año el primer fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, dejó su lugar a Patricia Sosa, y luego llegó Jorge Vaz. En total, a lo largo del caso de Lola Chomnalez actuaron cinco fiscales: Soledad Barriola, Sosa, Morosoli, Vaz y Jessica Pereira. También pasaron varios jueces: Marcela López, Silvia Urioste, Romina Sena, Rossana Ortega y Juan Giménez.

En 2018 ya eran 100 las personas interrogadas por el caso, y seis hombres habían sido acusados como autores del crimen, pero ninguno coincidía con el ADN de la mochila. "La investigación es muy desastrosa, la Justicia uruguaya deja mucho que desear", aseguró al canal Todo Noticias Beatriz Chomnalez, abuela de la joven, en setiembre de ese año.

El Cachila

En abril de 2015 un vendedor de estampitas llamado Ángel Moreira, conocido como "el Cachila", declaró haber visto a Lola Chomnalez al momento de su muerte, pero fue liberado por falta de pruebas, su ADN tampoco coincidía con la mochila. Había sido denunciado por un vecino de su localidad, Barros Blancos (Canelones) que lo oyó hablar sobre un problema con una chica.

Cuando Jorge Vaz asumió como nuevo fiscal del caso en febrero de 2019, volvió a llamar al vendedor, que en ese momento trabajaba como cuidacoches en Rivera. En su declaración volvió a admitir que la vio, y hasta llegó a decir que habló una hora con ella. Reconoció que estuvo con ella en el lugar donde fue encontrada muerta, pero relató que la acompañó al lugar porque se sentía mal y luego ella se desmayó contra una piedra y que eso, según Moreira, había causado su muerte.

Luego Moreira admitió que la vio mientras caminaba por la playa, vio que estaba muerta, y huyó de la zona por temor a ser incriminado. Fue imputado por encubrimiento.

Adriana Belmonte, madre de Lola Chomnalez, aseguró al programa Apuesta D10 de Radio Universal que cree que hubo negligencia por parte de los magistrados en abril de 2015, ante la primera declaración del "Cachila".

El presunto asesino

Luego del procesamiento de Moreira, el caso volvió a entrar en un bache hasta este jueves. No se conocía al asesino, ni tampoco el motivo por el que se había realizado el asesinato.

"La llevan hasta allí con algún tipo de amenazas, los cortes de los brazos pudieron haber sido intimidatorios, y no fue llevada por una sola persona, tal vez dos", dijo el exdirector de la Policía Científica, José Manuel Azambuya, cuando estaba en el cargo en mayo de 2019.

En los últimos meses los padres de Lola vinieron en dos ocasiones a Uruguay para buscar avances en la Fiscalía. Conversaron con Jorge Díaz, fiscal de Corte hasta noviembre de 2021, y luego con su sucesor Juan Gómez, en abril de este año.

Todo seguía igual hasta que ocurrió algo "de película", según dijo este jueves uno de los abogados de la familia de la víctima, Juan Raúl Williman, a El Observador. En un registro de comparaciones genéticas aleatorias que realiza la policía todos los viernes de las personas que han sido procesadas, se encontró un perfil genético muy parecido al que estaba en la mochila.

Se comenzó a ubicar a los familiares de ese recluso, y se encontró a una persona que coincidía en un 99,9% con la muestra que tenían las pertenencias de Lola. El hombre, de 39 años, con dos antecedentes por violencia privada y violación, fue detenido en el Chuy. Niega haber asesinado a Chomnalez, y afirma que le robó y por eso su sangre está en la mochila. Fue procesado con prisión por homicidio muy especialmente agravado, indicó el vocero de la fiscalía, Javier Benech.

Adriana Belmonte, madre de Lola, dijo sentir "una mezcla de emociones todas juntas", entre las que "predominan el alivio y la esperanza”, en entrevista al canal argentino TN. "Venimos trabajando hace muchos años con respecto a este tema y vamos a seguir hasta que este crimen no quede impune", dijo por su parte Jorge Barrera, abogado de la familia desde el comienzo de la causa.