Una calle cortada hace ocho años por pruebas de manejo derivó en un fallo de la Inddhh contra la Intendencia de Canelones

No se acuerdan desde hace cuánto que viven así, pero estiman que ocho años. Primero fue el cierre de la calle, aunque sin demasiados sobresaltos, pero después de varios años de esperar que la Intendencia de Canelones que les habilitara la libre circulación de la calle en la que viven, un vecino denunció anónimamente la situación a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). El instituto le dio trámite a su reclamo y terminó por darle la razón: entendió que vulnera "el derecho a la libre circulación establecido en la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos Humanos y reglamentado en las leyes N 18.308 (ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible) y 18.191 (ley de tránsito y seguridad vial)". En la resolución emitida el 18 de enero, le recomendaban a la intendencia canaria que liberara la calle en 30 días hábiles y según constató El Observador, eso no se hizo.

La intendencia dispuso de esa calle para tomar pruebas de conducir y lo hace entre las 9 y las 15 horas. Si bien permite el pasaje de vehículos de propietarios, en la denuncia que validó la Inddhh señalan que no así la de proveedores o de visitas. El resto de la tarde, están presentes los coches escuela cortando la calle de hecho. "Mi hija vino con su niña chiquita ayer y no la dejaron pasar. Tuvo que dejar el auto lejos y caminar cuadras para poder bajarla", señaló una de las vecinas a El Observador. "Me hacen sufrir en mi casa, no la puedo disfrutar porque están a toda hora en el medio y haciendo ruido. Los que vienen a practicar vienen a la hora que pueden. A veces tengo la cuadra llena a las 3 de la mañana", acotó.

Si bien el mayor perjuicio lo sufren los vecinos que tienen auto, los que no tienen igual sufren otros problemas. Una vecina, de mediana edad, señaló que no hay ningún horario al que pueda sacar a su hija a jugar a la calle.

Uno de los factores claves para que el instituto tomara esta determinación es que "no existe fecha de finalización" de la vulneración. "Si bien quienes viven allí no tienen limitaciones para movilizarse con sus vehículos, igualmente se ven afectados, al igual que visitantes, proveedores, prestadores de servicios, etc; provocándoles perjuicios e inclusive a los usuarios de la Plaza Ciudad", resume la resolución.

El director de la Inddhh, Wilder Tayler, señaló que este tipo de fallos "no son frecuentes" y se someten a un "escrutinio intenso" en el que se descartan otras opciones. Se utiliza el recurso "cuando se afecta la vida en comunidad y no hay perspectivas de mejora".

Intendencia: "Le vamos a buscar la vuelta" y la posibilidad de cerrar la pista

"Hay una opinión de la Inddhh, nosotros la vamos a acatar y estamos buscando alternativas. Le vamos a buscar la vuelta", dijo Marcelo Metediera, director de Tránsito de Canelones, a El Observador. Si bien están excedidos del plazo que sugirió el instituto, el jerarca expresó que están trabajando con la Unidad de Transparencia en el tema y se reunirá con el Municipio de La Paz la semana que viene por este tema.

Metediera aseguró que las visitas de los vecinos y los proveedores están habilitados a pasar. "La prueba se para y la persona ingresa sin problemas", afirmó. Consultado sobre por qué los vecinos –y la denuncia que validó la Inddhh– dicen lo contrario, expuso: "Tiene que haber un tema de equilibrio y razonabilidad". Además, se instalaron carteles para alertar que está prohibido utilizar la pista sin autorización y fuera del horario dispuesto para practicar que, según el director, son dos horas (aparte del horario en el que se toman pruebas).

"Estamos buscando una alternativa rápidamente, o (la otra opción) es cerrar la pista de La Paz y por un tiempo no existirá la posibilidad de sacar la licencia de conducir allí", sentenció.