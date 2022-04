Una camiseta de Edinson Cavani se vendió a US$ 31.800 en un remate ganadero

Una camiseta de Edinson Cavani, del Manchester United, fue subastada en un remate ganadero de Plaza Rural y se vendió a US$ 31.800, después de rematarse 20 veces.

La prenda fue donada por el futbolista para colaborar con el tratamiento de Maite Ayelén Martínez, una niña de dos años que es apoyada por la Fundación Pérez Scremini, ya que se encuentra recibiendo tratamiento en el Servicio de hemato-oncología Pediátrica del Hospital Pereira Rossell.

En una acción solidaria, el consorcio de escritorios rurales la remató en su venta por pantalla N° 247, en la que se puso a consideración una destacada oferta ganadera con la novedad del especial Plaza Braford –con animales de la raza certificados–.

Camiseta autografiada

La camiseta, con el número 21, fue firmada por el futbolista, que tiene vínculo con el campo y ya ha declarado tener intenciones de desarrollarse como productor agropecuario. “Con cariño a Maite”, escribió el jugador en la prenda.

Joaquín Abelenda fue el martillero encargado de la venta, que se repitió muchas veces. El primer martillazo fue por US$ 2.000, pero el comprador –que pidió no ser nombrado– decidió donarla para que la remataran nuevamente y así recaudar más dinero, de esta manera, el martillo se bajó 20 veces y se logró una venta final de US$ 31.800.