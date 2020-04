Una clausura y varias intimaciones por incumplir protocolo en la construcción

La Inspección General del Trabajo clausuró una obra por incumplir el protocolo de prevención del coronavirus y realizó varias intimaciones, según dijeron fuentes de la oficina a El Observador. En las dos primera semanas de trabajo de la construcción, luego del parate por la llegada del coronavirus, se realizaron decenas de inspecciones.

La clausura fue en una “obra menor” en Montevideo que no había realizado la charla de instrucción, no tenía tapabocas ni alcohol en gel y, además, tenía otros incumplimientos en temas de seguridad laboral. La inhabilitación rige hasta que la propia empresa comunique al Ministerio de Trabajo que se solucionaron los incumplimientos y se realice la inspección correspondiente para comprobarlo.

Las intimaciones, en tanto, se realizaron a partir de distintas denuncias que se recibieron y también a partir de inspecciones de oficio que realiza la oficina. El plazo para solucionar los errores, y que la intimación no se convierta en algo más, dependen de cuáles sean los incumplimientos.

“No es lo mismo tener cinco lugares para lavarse las manos de los ocho que corresponden en determinado lugar que no haber dado la charla de instrucción”, explicó una de las fuentes consultadas.

“Hubo un alto cumplimiento de empresarios y trabajadores, se nota la responsabilidad de todos en este sentido y la preocupación no solo por cumplir sino por mejorar ese cumplimiento, incluso más allá de lo que el mismo protocolo dice”, declaró a Telenoche el sábado 18 el inspector general del Trabajo, Tomás Teijeiro.

Desde el Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca) aseguraron a El Observador que fue "bastante complicado" la vuelta a la actividad, pero destacaron que luego de presentada varias denuncias por "los trabajadores organizados" algunos temas se fueron solucionando. "La cosa se fue enderezando", dijo a El Observador el presidente del Sunca, Daniel Diverio.

Sin embargo, la preocupación del sindicato en estos momentos pasa por otro lado. "Hay empresas que se amparan en que no pueden cumplir el protocolo para enviar trabajadores al seguro de paro", criticó Diverio y mencionó el caso de Treinta y Tres donde la empresa envió a 600 trabajadores al seguro de paro. Sin embargo, hay cerca de 250 a los que no les alcanzan los jornales trabajados para recibir la prestación.

El sindicato negoció con la empresa y el Ministerio de Trabajo que las obras se retomen el 5 de mayo. Es que, según denuncia el Sunca, la empresa tiene varios mandos medios brasileños que se fueron a su país durante la licencia y volvieron ahora y están realizando la cuarentena obligatoria. Recién en esa fecha se podrían reintegrar.

"Nos convocan a trabajar aunque no estamos de acuerdo, vamos y acordamos un protocolo y luego se amparan en ese protocolo para enviar a trabajadores al seguro de paro. Es preocupante", cuestionó.

Diego Battiste

Diverio aseguró que el sindicato había acordado con la empresa de Treinta y Tres que aquellos que no podían acceder al seguro de paro recibieran una prestación económica (de la que luego devolverían una parte) hasta el 5 de mayo. Sin embargo, el sindicato asegura que la empresa se retractó. En Maldonado, según dijo Diverio, hay otros 200 trabajadores que fueron enviados al seguro de paro.

En total, más de 5.000 trabajadores de la construcción fueron enviados al seguro de desempleo, según los números que maneja el sindicato.

En ese marco, el próximo 30 de abril se vence el acuerdo salarial y hasta ahora nadie convocó al sindicato a una negociación. "Es preocupante", apuntó el presidente del Sunca. El Ejecutivo del Sunca se reunirá la próxima semana y definirá la "estrategia a seguir". "Es probable que se tomen medidas", apuntó.

¿Qué establece el protocolo?

Después de una intensa negociación, los empresarios y el Sindicato de la Construcción (Sunca) llegaron a un acuerdo sobre un protocolo de prevención que permitió retomar las actividades luego de tres semanas parados. El lunes 13, luego de Semana Santa, muchos trabajadores del rubro volvieron a su lugar de trabajo y la Inspección General del Trabajo comenzó a fiscalizar.

Con dos semanas de trabajo el saldo es “satisfactorio” y se trabaja “con normalidad”, según la evaluación que realiza la oficina dependiente del Ministerio de Trabajo.

Diego Battiste

El protocolo recomienda que el personal trabaje en cuadrillas, en donde cada trabajador deberá mantener una distancia de por lo menos 1 metro con su compañero. En todos los casos, deberán usar tapabocas y cada una de las herramientas tienen que estar desinfectadas previamente a su uso.

El personal debe organizar rutinas para el lavado de manos, de no ser así, se colocarán dispensadores de alcohol en gel en las distintas zonas de trabajo. Cada vez que alguno de los trabajadores salga de la "zona de producción", deberá lavarse las manos con el fin de desinfectarse y evitar el contagio. De igual modo se recomienda que, en caso de no ser necesario, no recorrer otras áreas para "focalizarse únicamente en su lugar de trabajo con su cuadrilla".

El acuerdo también establece medidas en caso de que se detecte un caso positivo o sospechoso. Si un trabajador presente síntomas como tos, fiebre, resfrío o dolor de garganta "se recomienda que no concurran a trabajar y que consulten al prestador de salud correspondiente para generar la certificación según las directivas del Ministerio de Salud Pública".

Además, si se detecta un caso durante la jornada de trabajo, el texto indica que se lo aislará definiendo en cada obra un lugar especial para ello. Luego se le colocará una mascarilla y se contactará a la persona de referencia del trabajador contagiado, para ser llevado a su domicilio y luego consultar al personal médico correspondiente.