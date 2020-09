Una mujer en Argentina intentó robar 27 latas de atún: "No vengo más a este lugar", dijo

Con toda Argentina preocupada por el esquivo y volátil dólar, está mujer —de la que no se sabe su nombre, aunque ha trascendido su edad, 45 años— ponía su atención en apertrecharse, a su modo, de latas de atún.

Saltó a la viralidad al ser filmada en un supermercado de Rosario, Santa Fe, cuanto intentaba llevarse 27 latas (sí, 27, leyó bien) camufladas entre su ropa. Un guardia de seguridad la grabó y la mujer tuvo que despojarse de todo lo que todo sustrajo.

Pero lo volvió a intentar.

Fue a otro supermercado de la misma cadena —La Gallega, no se le puede negar la fidelidad— y puso en marcha el mismo modus operandi, según registra Infobae.

Ahora fue una cajera la que advirtió el robo y avisó la policía, que determinó, con el chequeo del video de su intento inicial, que se trataba de la misma persona.

La primera vez, se pudo ir para su casa; la segunda, quedó detenida... y sin atún en ambas ocasiones.

Como se observa en el video que se reprodujo rápidamente, la mujer, siempre protegida con su barbijo, que le cubría la mitad del rostro, escondía las latas en los bolsillos de su pantalón y en una faja que le permitía acomodar una buena cantidad de latas.

"Sacate el barbijo, bajate el barbijo, ladrona, mirá, mirá todo lo que larga", dijo un empleado del supermercado que le habla antes de que la mujer abandone el local.

"Te dejo las cosas... ¿qué querés, que me ponga en bolas acá? No vengo más, no vengo más", decía la mujer, mientras tiraba latas al piso.

El oficial de seguridad intentó que mostrara y dejara otras cosas más, pero ella aseguraba que las había comprado y pagado. "Acá tengo el ticket, No tengo más nada, boludo".

Se observa luego lo que parece un intento de bajarle el barbijo y la mujer le espeta: "Si me tocás, te denuncio por violencia de género". Y apresura el paso y se dirige hacia la puerta de salida, mientras se oyen gritos de "y vos estás robando, mugrienta".

Pero a la segunda, fue la vencida. La Unidad Regional II confirmó al canal de televisión Rosario que detuvo a la mujer a unos 100 metros del supermercado, en plena calle: esta vez se llevaba 10 latas.