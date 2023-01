Una PlayStation, laptops, televisores, facones y chumberas: gobierno rematará objetos incautados en operativos

El gobierno autorizó a la Junta Nacional de Drogas a realizar un remate de más de cincuenta objetos que fueron incautados en diversos operativos en todo el país y decomisados por el Poder Judicial.

El listado de bienes a rematar está compuesto por diversos objetos, que van desde cámaras de seguridad, televisores, laptops, una PlayStation hasta bicicletas, cuchillos y facones.

La fecha del remate será definida por la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios.

Lista completa de los objetos que se rematarán:

Subasta de la Junta de Drogas by Santiago Soravilla on Scribd

El dinero obtenido en los bienes decomisados suele utilizarse por distintas organizaciones del Estado.

En 2021, el último año sobre el que hay registros cerrados, la Junta Nacional de Drogas recibió US$ 1.118.072 por los remates.

El MI recibió la mayoría de esos fondos —US$ 893.100—, repartidos en 70 vehículos terrestres de un valor total de US$ 853.100, un vehículo marítimo de US$ 30.000 y un apartado que ingresó dentro de la categoría "electrodomésticos, comedores y leña" por US$ 10.000. También Presidencia recibió fondos para otros cuatro vehículos, por un valor de US$ 130.500, y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) adquirió dos vehículos terrestres por un precio de US$ 20.000 con ese dinero.

También el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) obtuvo un vehículo de valor US$ 12.400, y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) recibió US$ 15.000 para la contratación de consultoría.