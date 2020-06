Una práctica amable para avanzar hacia el éxito

Cuántas veces sentiste que no estabas viviendo plenamente tu vida? Con más o menos frecuencia, las personas transitamos períodos difíciles –más o menos intensos o duraderos–. Tengo certeza que –tanto cuando somos muy felices y también cuando no–, cada momento llega para enseñarnos algo. Cada vivencia tiene un mensaje. Pero en ocasiones no nos es fácil de entender.



La dirección en la que nos movemos en nuestra vida, es una decisión personal. Podemos ir hacia los costados, atrás o decididamente adelante. Existen tres prácticas que nos garantizan el suficiente autoconocimiento para avanzar en la dirección que queremos para nuestra vida: el mindfulness, el agradecimiento y el propósito.

Me voy a centrar en el mindfulness. Gracias a los avances de algunos métodos de estudio del cerebro, como ser las técnicas de neuro imagen y el procesamiento computarizado de las señales electroencefalográficas, estamos en condiciones de estudiar los correlatos neurobiológicos de los pensamientos y de las emociones con un alto grado de precisión. Hoy conocemos en forma precisa la interacción mente-cerebro y lo que sucede en el cerebro cuando se practica mindfulness.

Si aún no conoces sobre esta práctica, quizá te preguntes, ¿de qué se trata? Sencillo: es aprender a estar en el momento presente, atender, tomar consciencia y hacerlo de una forma compasiva. Según Jon Kabat-Zinn, padre del mindfulness, es una actitud hacia el mundo y hacia nosotros mismos, que repercute directamente en cómo se desarrollarán los acontecimientos que vivimos y por lo tanto, nuestra vida. Lo que nos depare el futuro dependerá de nuestra capacidad de hacer conscientes nuestro presente con aceptación, amabilidad hacia nosotros mismos y sin juzgar.



Esto implica conocernos, aceptar amablemente nuestros propios pensamientos y emociones y a partir de este autoconocimiento, tomar nuestras decisiones. Nuestros pensamientos, emociones y acciones del hoy, siembran las bases del futuro que tendremos. Conocernos para elegir y gestionar nuestro presente, determinará el mañana. Kabat Zinn entiende la vida como un auténtico viaje del que más que el destino en sí mismo, lo importante es disfrutar del camino.



Están probados los efectos del minduflness como una manera efectiva de reducir el estrés, aumentar la autoconsciencia, mejorar el bienestar, las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional, la atención, la gestión emocional, la aceptación y con ellos, cada una de nuestras capacidades como la empatía, la resiliencia, la compasión, entre otros. La práctica del mindfulness nos ayuda a recuperar y mantener nuestro equilibrio interno, atendiendo de forma integral al cuerpo, la mente y el espíritu.

Es una práctica que muchos CEOs descubrieron y practican a diario, encontrando transformadores y potentes resultados. Es el caso de Jeff Weiner, CEO de Linkedin, quien asegura que hacer una pausa para reflexionar sobre las situaciones, lo ayudan a elaborar estrategias y trabajar proactivamente hacia sus objetivos a largo plazo. Destaca su práctica meditativa y ha escrito al respecto diversos tuits y artículos. También Satya Nadella, CEO de Microsoft mantiene un rápido ritual cada mañana. Al levantarse cada día, dice por lo que está agradecido y lo que desea. Práctica que considera suficiente y muy poderosa.

Es por todo esto que practican mindfulness muchas personas exitosas en el mundo. Y no son solo exitosas en una o algunas áreas de su vida, sino que manifiestan serlo en su vida como un todo. Personalmente, es una práctica diaria que para mi consiste en tomar consciencia de mi respiración, agradecer, diseñar mi día y comprometerme conmigo misma en aquello que tengo que hacer para que pase lo que quiero que pase. Les aseguro que requiere mi voluntad diaria. En ocasiones y justo cuando más lo necesito, por ejemplo en momentos de alta demanda laboral, me dejo estar. En esos momentos constato que doy unos pasos atrás. Gracias a mi trabajo diario y los resultados de ya haber transitado un proceso, vuelvo y retomo mi equilibrio, lo que llamo mi centro.

Existen muy diversas formas de practicar mindfulness. Meditar, rezar, con la mente calma y con atención en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, sensaciones y emociones. Lo logramos de muy diversas formas, por ejemplo, al centrar nuestra atención en la respiración, escuchar un audio de alguna de las tantas aplicaciones que existen, hacer un curso. Como lo hace Nadella agradeciendo y actualizando sus deseos. Mi recomendación es que elijas la forma más amigable para vos: no hay una mejor que otra. Lo importante es que investigues, practiques y encuentres la tuya. Además elegí una forma de registrar tus avances y tus resultados. Y si decidís comprar un curso, una aplicación o contratar alguien que te enseñe, asegurate que sea profesional.

El propio Kabat Zynn ofrece recursos online. También podrás acceder a sus conferencias, cursos y libros. Si elegís probarlo, te deseo que tu viaje sea empoderador, congruente contigo y trasformador