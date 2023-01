Una transferencia inesperada: histórico de Cerro se fue a Boston River

El mercado de pases en el fútbol uruguayo está bastante movido en este comienzo de año, y no solo de futbolistas.

El miércoles fue presentado en Boston River, un histórico de Cerro: el utilero Héctor "Toto" Pereyra, de 67 años, que trabajó durante dos décadas en el estadio Tróccoli.

Con sus 70 años de pura energía, el histórico utilero, se suma a nuestro club.

Muy querido por los futbolistas, Pereyra era uno más en el plantel de los albicelestes. "Llegué a Cerro porque los jugadores me pidieron. Era una época en la que estaba un poco dejado de lado el tema de los equipiers", comentó años atrás en una entrevista en radio Universal.

También señaló en ese momento: "No me iría a otro club. Me querían para inculcarle a los jugadores lo que es la pobreza, el esfuerzo, el sacrificio".

"¿Quién es el que te da de comer? ¿El que hace que todo sea posible? Es el jugador… Yo sin ellos no soy nadie. La alegría que me ha dado la gente de Cerro y los jugadores es impresionante, ¿cómo no voy a dar todo por ellos?", declaró.

Sin embargo, después de pasar mal durante la pandemia de covid-19 y criticar por haberes impagos a la actual dirigencia de Cerro en la película "Al final del partido", el Toto cambió de cuadro para la temporada 2023.