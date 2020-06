Uriarte exhortó al sindicato de Conaprole a actuar con responsabilidad

Luego que tamberos y trabajadores de Conaprole cruzaron acusaciones este martes, mediante sendos comunicados, sobre responsabilidades por pérdidas de producción de lácteos y eventuales desabastecimientos a la población en algunas líneas de productos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) fijó su posición y exhortó al sindicato a ser más responsable.

Fuentes vinculadas a la cooperativa consultadas por El Observador concluyeron que las pérdidas acumuladas corresponden a casi 2.000 kilos de postres y casi 1.800 kilos de gelatina, equivalentes a unas 30 mil unidades de postres individuales, los que suelen tener como nicho de mercado especial a los niños. Y señalaron que una extensa asamblea, de casi 20 horas, fue el motivo.

Walter Frisch, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), declaró que si las actitudes del sindicato de realizar asambleas extensas y no avalar guardias gremiales persisten puede llegar a faltar incluso leche fresca, lo que de momento no ha sucedido.

Uriarte, luego de reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva y en conferencia de prensa dijo que la argumentación del sindicato para explicar sus asambleas “es muy liviana”, que el conflicto “pone en riesgo a un sector que ya viene mal” y exhortó “a la responsabilidad cuando se implementan estas medidas y a su fundamentación real, esto implica el posible desabastecimiento a la población y pérdidas importantes para los productores”.

Conaprole

Tamberos: “Total repudio”

Este martes antes de la declaración del ministro, la ANPL divulgó un comunicado en el que, entre otras consideraciones, se manifiesta un “total repudio” a las medidas tomadas por la dirigencia de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), entre las cuales se incluyó la realización de “una asamblea de más de 19 horas sin dejar las guardias correspondientes”, lo de que dejó como saldo la pérdida de productos y un consecuente desabastecimiento.

También se expresó por parte de la gremial que se trata de medidas “totalmente infundadas”, considerando que los trabajadores de esta cooperativa gozan “de las mayores remuneraciones del sector” y que Conaprole ha mantenido todos los puestos laborales sin tener que realizar rebajas salariales, pese a la crisis económica y sanitaria por las que atraviesa el país desde la llegada del covid-19 (coronavirus) en marzo.

ANPL denunció que en mayo hubo más de 280 tamberos que cerraron sus números con pérdidas y unos 700 que no llegaron a cobrar $ 30 mil líquidos, con los cuales deben afrontar costos familiares y los de la empresa.

“Una vez más, vemos como las medidas desproporcionadas e injustificadas del sindicato de trabajadores de Conaprole afectan directamente a nuestros ingresos, lo cual es aún más indignante al considerar el momento actual de total incertidumbre nacional y mundial, donde muchos trabajadores han visto afectados sus fuentes de ingresos, ya sea por los despidos o envíos a seguro por desempleo”, se indicó.

Los tamberos se preguntaron hasta cuándo deberán seguir soportando “este tipo de actitudes y falta de consideración hacia el sector”. Es “lamentable” haber tenido que tirar más de tres toneladas de productos” y “no vamos a permitir que se pierdan productos”, concluyeron.

Sindicato culpa al directorio de la empresa

Por su parte, la AOEC, un poco más tarde pero también este martes, expuso su parecer también mediante un comunicado y responsabilizó a la “política de gestión” de la cooperativa por un desabastecimiento que no sucede como consecuencia de la realización de asambleas sindicales.

El sindicato acusó al comando directivo de la cooperativa de prohibir las asambleas dentro del complejo industrial (es el ubicado en la zona de los accesos a Montevideo), “algo inédito” se puntualizó, lo que explica la extensión de reuniones de trabajadores que el directorio entiende fueron el motivo por el cual hubo producción desperdiciada.

“La realización de una asamblea de más de 19 horas, sin dejar guardias gremiales, es inexacto”, se afirma a la vez que se explica que las asambleas debieron realizarse en el local sindical con la consecuente demora dado el traslado. Y que duraron dos a tres horas por turno y que hubo traslados en cada caso de unas dos horas.

Sobre la pérdida de producción que autoridades de Conaprole y tamberos han denunciado, la versión del sindicato difiere: fue “una partida menor de gelatina”, puntualizó.

En cuanto al desabastecimiento, el sindicato entiende que responde a la política de gestión de Conaprole que viene discontinuando varios productos o produciendo menos por roturas de equipamientos, “lo que no les compete a los trabajadores (...) hace muchos años Conaprole redujo al máximo los stocks de repuestos de sus maquinarias”, se expresó.

La AOEC también aludió a inversiones no oportunas realizadas por Conaprole “en plena crisis internacional láctea”; que la empresa “no reconoce los convenios o acuerdos firmados entre las partes”; que no es cierto que los trabajadores no hayan sido afectados dado que desde marzo “han pasado cientos de trabajadores por el Seguro de paro”; y que “contar con más (empleos) zafrales es precarizar aún más el empleo en Conaprole”.