Urretaviscaya explicó por qué no aceptó el contrato simbólico y se despidió de Peñarol

"Llegó el momento que no quería que llegara. Quiero agradecer al Club Atlético Peñarol por darme la oportunidad de vestir esta camiseta una vez más. También a todas las personas que confiaron para que pueda darse mi vuelta, esa gente que me apoyó y estuvo hasta en los peores momentos. A todos los compañeros y cada uno de los funcionarios por el cariño y respeto que me brindaron en todo momento. El final no es como esperaba pero jamás arrepentido de haber elegido una vez más a la institución de la cual soy hincha. Muchas gracias nuevamente y el mayor de los éxitos a mis compañeros. ¡Arriba Peñarol!". Con esta carta publicada en su cuenta de Instagram sobre la medianoche del lunes, Jonathan Urretaviscaya cerró su quinto ciclo en Peñarol.

El lunes se terminó su contrato con Peñarol y el jugador le dijo que no a la posibilidad de seguir con el club para terminar los últimos tres partidos del Clausura y también para la eventual definición del Campeonato Uruguayo.

Según informó Referí el lunes, a Urretaviscaya se le ofreció una renovación simbólica con el club ya que Peñarol no está en condiciones de volver a asumir su salario, uno de los más importantes del plantel.

"No fue una renovación lo que me ofrecieron", aclaró el extremo a 100% Deporte que se emite por Sport 890.

Urreta no jugaba desde el clásico del Clausura, disputado el 3 de febrero. Ese día sufrió un rodillazo de Armando Méndez encima de la rodilla de la cual fue operado en febrero, tras romperse los ligamentos cruzados en un amistoso ante Deportivo Maldonado, el último apronte para el arranque del Uruguayo 2020.

Ese golpe lo sacó del plantel en los partidos ante Boston River, Deportivo Maldonado, Rentistas y Cerro Largo. Volvió a estar convocado contra Wanderers y Liverpool. Fue al banco pero no entró. Ante River Plate quedó afuera del banco mientras que el domingo pasado, ante Montevideo City Torque, volvió a ir al banco de relevos sin tener minutos.

El jugador explicó que el jueves de la semana pasada, el entrenador Mauricio Larriera le manifestó su deseo para que se quedara en el club pese al término de su contrato. Sin embargo, Urretaviscaya ya tenía la decisión tomada hacía dos semanas: "Sentía que ya no estaba aportando ni siendo útil para el equipo. Eso es totalmente válido y muy respetable por la otra parte, en este caso de Mauricio, que veía que no podía estar en el 11 titular y a veces ni en el banco de suplentes. Acepté que el club ya no me necesitara. Una vez que pasó eso mi decisión fue contundente y sin rencor porque no solo soy agradecido a Peñarol sino que soy hincha del club".

El jugador ya se lo había manifestado a dos referente del plantel días atrás. El lunes, tras emitir el comunicado y despedirse de sus compañeros en el grupo de WhatsApp se lo comunicó al presidente Ignacio Ruglio.

Por la mañana de este martes se fue a despedir de sus compañeros a Los Aromos y a retirar sus pertenencias.

"No me sorprendió la forma en que me tuve que ir pero sí me chocó porque Peñarol fue el equipo al que elegí volver a jugar resignando demasiado dinero", manifestó. Urreta confesó que solamente su vuelta al club en 2015 fue la única en la que no resignó dinero por jugar en el club de sus amores.

El mundialista en Rusia 2018, de 30 años, había llegado a préstamo a Peñarol por seis meses. Tras romperse los ligamentos rescindió su contrato con Monterrey y firmó contrato con el aurinegro hasta el 15 de marzo, fecha en que se suponía iba a terminar el Uruguayo 2020.

"El primero que no está conforme con el rendimiento es uno mismo. Lo que me faltó fue tiempo y Peñarol si tiene algo es que no puede esperar. Lo que necesito es jugar para volver a sentirme bien", expresó.

Sobre su futuro dijo que no tiene ninguna oferta: "No le haría asco jugar en Uruguay. El único cuadro en el que no jugaría es en Nacional. Lo respeto pero no jugaría ahí porque soy hincha de Peñarol. A River le tengo mucho cariño, fue el club que me formó, estuve desde muy chico, pero hace años no tengo contacto con su gente. Lo que voy a valorar acá o en el extranjero, donde me toque jugar, es la posibilidad de jugar". ¿Teléfono para el Saroldi?