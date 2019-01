Uruguay encuentra en México un nuevo "aliado" en su postura sobre Venezuela

Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en México, el gobierno uruguayo encontró un nuevo aliado en su postura sobre Venezuela. La Cancillería encabezada por Rodolfo Nin Novoa es partidaria de la no intervención y durante este período ha buscado que el conflicto venezolano se resuelva a través del diálogo y el acercamiento entre las partes, una posición que coincide con la desplegada por López Obrador en los últimos días, y que es rechazada por la oposición, que llamó a desconocer al gobierno del país caribeño. Nicolás Maduro asumirá este jueves un nuevo mandato al frente de Venezuela hasta el 2025, frente a una Asamblea Nacional que lo catalogará de "usurpador".

La nueva asunción de Maduro fue asunto de discusión este lunes en el Palacio Santos. El ministro interino Ariel Bergamino dijo a El Observador que este martes la Cancillería dará a conocer una resolución acerca de la situación en Venezuela, que “sintoniza” con la de México.

La Cancillería ya instruyó al encargado de negocios y número uno de la embajada en el país caribeño, José Luis Remedi, para que asista "únicamente" a la "ceremonia oficial" de toma de mando de Maduro, según supo El Observador en base a fuentes diplomáticas. El gobierno resolvió no enviar a ningún integrante del Poder Ejecutivo al país caribeño. De la región, los únicos dos países que asistirán son Uruguay y Bolivia.

“Estamos por el diálogo, es un principio constitucional de política exterior. No podemos condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención", dijo López Obrador este lunes durante una conferencia de prensa. "Debe entenderse que no es un asunto de simpatías, es un asunto que tiene que ver con nuestra política exterior, con nuestros principios de política exterior", agregó.

La primera señal la dio la semana pasada, cuando su canciller se negó a firmar la declaración del Grupo de Lima, compuesto también por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, que pidió a Nicolás Maduro no asumir otro mandato y anunció que no reconocerá al gobierno por considerar que es producto de elecciones ilegítimas.

La nueva posición mexicana fue celebrada por dirigentes del Frente Amplio, quienes visualizan a López Obrador como un nuevo “aliado” en la política exterior. El miembro por Asamblea Uruguay de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA (Carifa), Sebastián Hagobian, dijo a El Observador que la posición del país centroamericano va en la misma línea que la uruguaya, que “es la de la búsqueda de acercamiento” porque “el aislacionismo no es el mejor camino”.

En la misma línea se mostró el precandidato frenteamplista Mario Bergara, quien dijo que la postura de México era “criteriosa y equilibrada”, mientras que Carlos Coitiño del PVP señaló que el gobierno de Maduro era “legítimo” por lo que correspondía asistir a su asunción.

“El primero que sufre con esta situación es el pueblo venezolano. Hay una sociedad dividida ya que el Poder Legislativo no reconoce al Ejecutivo y viceversa, por lo que la población está de rehén”, agregó Hagobian.

Hagobian criticó al Grupo de Lima, al cual calificó como un “club ideológico” con “doble discurso” que tiene “incoherencias” ya que “tiene en sus filas a Honduras, un país cuyo presidente viola a los derechos humanos” y a Colombia “donde desde 2016 van 163 líderes sociales muertos”.

El dirigente de AU también dijo que la decisión del gobierno de no enviar a ninguna autoridad desde Uruguay y que la presencia esté marcada por el encargado de negocios Remedi era una “señal política” que lo distanciaba de otros países como Cuba y Nicaragua, que estarán representados por sus presidentes. “Una señal de que no estamos alineados es esta”, sentenció.

Oposición llamó a desconocer al gobierno de Maduro

El Partido Nacional consideró como “lamentable el silencio del gobierno” sobre la asunción de Maduro en su nuevo período al frente de la Presidencia de Venezuela y afirmó que “lesiona la tradición y el prestigio del país en la materia, por intereses ajenos al auténtico interés nacional”.

“El gobierno de Venezuela y quien, a cuyo frente, detenta la Presidencia de la República, carecen de toda legitimidad”, afirmó en un comunicado firmado por el directorio nacionalista y agregó: “Corresponde desconocer a quienes arbitrariamente ocupan el poder en la República de Venezuela, reconocer a la Asamblea Nacional como la verdadera depositaria de la soberanía popular, y exigirle al señor Maduro la urgente democratización del país, el restablecimiento de la libertad política, y el cese de las graves violaciones de los derechos humanos”.

Los blancos destacan que “la mayoría de los países del continente” desconocieron las elecciones por no considerarlas democráticas, con Uruguay como una de las excepciones.

En la misma línea se expresó el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien señaló en su cuenta de Twitter que “la complicidad del FA y de su gobierno con una dictadura corrupta y asesina quedará en la historia como una mancha que no podrán ocultar. Me da mucha vergüenza que nuestro gobierno siga con su omisión, apañando una dictadura corrupta y asesina. Cada día más convencido de que existen razones abyectas”.

En tanto, el precandidato del Partido Colorado, José Amorín Batlle, dijo que era “penoso que Uruguay sea uno de los pocos países del mundo que acompañe al dictador Maduro” y pidió “disculpas a todo el pueblo de Venezuela, en el exilio o que todavía sufre en su país”. “Lo grave no es quedar aislado, lo penoso es quedar aislado defendiendo una dictadura que hambrea y reprime a su pueblo. Ni Venezuela ni Uruguay merecen semejante obscenidad. Más pronto que tarde, el dictador Maduro caerá y sabremos las razones con que se compró el silencio del FA”, sentenció.

OEA considerará la situación de Venezuela

El mismo día en que asumirá Maduro, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá en una sesión extraordinaria en la que analizará la situación de Venezuela, por solicitud de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú.

El secretario general de la OEA, el excanciller uruguayo Luis Almagro, llamó a desconocer al gobierno de Maduro a través de una declaración publicada en Twitter en la que adhirió al comunicado del Grupo de Lima y dijo que era “ilegítimo”.