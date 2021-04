Uruguay escaló al puesto 6° de países con más nuevas muertes por covid-19

Desde que empezó la emergencia sanitaria murieron 1.462 personas con diagnóstico positivo de coronavirus. Más de la mitad de ellas (851) ocurrieron a partir de marzo. Al cierre del domingo Uruguay presentaba un promedio semanal de 14,58 muertos cada millón de habitantes.

Hungría lidera el ranking, seguido de la balcánica Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Bulgaria y Montenegro. A excepción de este último, todos presentan pendientes irregulares, estabilización o un comienzo de tendencia descendente en este indicador.

Our World in Data

Uruguay presenta una pendiente ininterrumpida desde marzo, mientras que muchos de los otros países comienzan a mostrar una estabilización

El viernes y el sábado se registró un récord de muertes diarias por coronavirus, con 52 cada uno. Después de la semana pasada, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) divulgaron este viernes por primera vez un desajuste en el reporte de muertes de personas a causa de la infección, luego de que desde el 26 de marzo se presentaron retrasos en la cantidad de tests reportados como positivos.

Según el reporte oficial del viernes, hubo 36 muertes que fueron reportadas de forma tardía. Ese día se agregaron a los datos oficiales. "Las diferencias se explican por el trabajo de actualización desarrollado por la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el programa Salud.uy, laboratorios y prestadores de salud a nivel nacional y serán explicadas en un informe que se publicará a la brevedad", sostuvo el Sinae en un comunicado.

No obstante, del ranking de países con valores más elevados de mortalidad a causa de la enfermedad, Uruguay es el segundo que viene a mejor ritmo en la vacunación, después de Hungría. El país logra inocular prácticamente a un uruguayo por cada 100 si se considera el promedio semanal. Eso lo sitúa en el puesto 10 del ranking mundial, en una escala liderada con amplia ventaja por las Islas Malvinas, donde viven unas 3.000 personas.

Our World in Data

Uruguay está décimo en el ránking de más nuevas dosis administradas en el promedio semanal

El químico Óscar Ventura, quien a lo largo de la emergencia sanitaria ha elaborado diversas proyecciones y visualizaciones en torno a los datos reportados por el Sinae y el MSP, dejó de abocarse a esa tarea.

"He cesado de analizar los casos de covid-19, porque los números crudos no me dan confianza", escribió en Twitter luego de que las informaciones presentaran retrasos a la hora de ser publicadas al final de cada día.