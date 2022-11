“Uruguay está llamado a ser campo de prueba de tecnologías que se pueden escalar”

Una pyme de Salto accede a sofisticadas plataformas tecnológicas a las que por escala económica no podría acceder. O una trabajadora desempleada en Canelones puede reinsertarse en el mercado laboral luego de tomar cursos en una fundación logística. Esto es el futuro de la actividad logística en Uruguay, que cruzará tecnologías y personas, dice el empresario Ruben Azar. El fundador y presidente de Grupo RAS está convencido de que Uruguay tiene todo para ser un modelo único a nivel internacional, y su organización ya está trabajando para demostrarlo.

En tal sentido, enfatiza en que el grupo está en el camino de ser “una empresa de tecnología que hace logística”.

En esta entrevista con Luces Largas, Azar resalta que una de las apuestas más fuertes es fortalecer espacios académicos que permitan la formación de estudiantes o la reincorporación de trabajadores al mercado laboral, para lo cual están patrocinando e impulsando la Fundación Tecnolog. Esta fundación ya tiene acuerdos y trabajos en conjunto con la Universidad Católica del Uruguay (UCU), con la Facultad de Ingeniería (Udelar) a través de la Fundación Ricaldoni, con la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU), y consolida otros vínculos, por ejemplo con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), entre otros, para alcanzar los objetivos propuestos.

Otro aspecto vital para la organización es demostrar con hechos que puede disminuirse los efectos de la actividad sobre el ambiente. Para eso están avanzando en procesos que permitan “la descarbonización de la logística”, con la incorporación de nuevas fuentes de energía, como el hidrógeno verde. Además, en breve reeditarán y fortalecerán el Observatorio en Logística que se sustanciaba en la Cátedra de Logística de la UCU.

¿Qué debe esperarse de la industria logística uruguaya en el futuro?

En Grupo Ras estamos trabajando muy fuerte en varias dimensiones, pero hay dos que resaltan como las principales: la tecnología y los recursos humanos. Es lo que estamos desarrollando en la compañía, que, obviamente, gira mucho en torno a la industria logística. Pero lo que pensamos para la empresa es totalmente extrapolable al país, porque creo que cualquier país que quiera ser un actor importante en el mundo del futuro que vislumbramos deberá ser fuerte en esas dos áreas.

Todos hablamos de tecnología y de innovación a diario, pero, llevado a un sector como el logístico, en el que todo parece estar tan marcado por estos aspectos, ¿dónde debería ponerse el acento?

Tenemos una visión optimista sobre la capacidad de innovar y creemos que Uruguay puede perfectamente ser un país que no solo reciba conocimientos que se generan en otro lado, sino que puede ser un generador de conocimientos. Con ese espíritu es que el grupo sintió la necesidad de impulsar una idea que se concretó en la consolidación de la Fundación Tecnolog.

¿Con un perfil académico?

Claro, porque surge de la Cátedra de Logística de Grupo RAS en la UCU. Desde allí se vio esta necesidad de formación, y que se tradujo, por ejemplo, en una primera iniciativa, que fue el Concurso Tecnolog, un llamado a ideas disruptivas en logística que resultó muy interesante y muy rico. En este momento nos encontramos apoyando a la ganadora del concurso, Drone.uy, una empresa que utiliza drones para un sistema de entregas de la “última milla”. También vimos que había espacio para generar ideas más abarcativas, y por eso se crea la Fundación Tecnolog, que si bien es impulsada por el Grupo RAS, nace con la vocación de ser integradora, totalmente abierta para que todos quienes se sientan con ganas de ofrecer su tiempo e inteligencia para el desarrollo del sector tengan la libertad de hacerlo desde aquí.

¿En qué etapa está actualmente?

La fundación pretende ser un centro de referencia regional en generación de conocimiento, pero también como base de prueba de las nuevas tecnologías. O sea, un lugar donde Uruguay pueda tener rápidamente una visión clara y demostrada de las nuevas tecnologías en logística a nivel mundial. Si hoy me preguntás cuáles serán esas tecnologías dentro de 10 años, no lo sabemos, ni nadie las sabe, porque seguramente ni siquiera se inventaron. Lo que sí sabemos es que habrá muchos cambios en este ámbito, como en todos. Y la logística no escapa a esto, por lo cual el plan es estar lo más preparados posible para esas irrupciones.

¿Preparar a la gente para ese futuro es el objetivo central, entonces?

Sí, por supuesto. Por eso hablamos de tecnología pero muy de la mano con el recurso humano. Recursos humanos que, aplicando lo mismo que venía diciendo, tendrán que saber reinventarse para poder trabajar en ese mundo nuevo que va a venir. Entonces, es muy importante para las compañías, pero también para los países, trabajar muchísimo en formar esos recursos que serán los que nos van a permitir dar la pelea del futuro. La fundación tienen una vocación muy importante en este sentido. De hecho, es un nexo entre la academia y la práctica, porque los estudiantes que cursan materias relacionadas con la logística tienen la posibilidad de practicar en instalaciones reales, con la tecnología disponible y la que está viniendo.

¿Esas prácticas se desarrollan en las instalaciones de RAS?

Sí, y allí hay un fuerte diferencial. Fundación Tecnolog tiene una ventaja desde el inicio, y es que todas las plataformas de logística del grupo, que son muchas y muy variadas en Uruguay, están a disposición de la fundación. Por lo tanto, se puede practicar, pero además probar tecnología innovadora, ya sea creada por nuestros propios talentos, por nuestros ingenieros, o la que llega desde el exterior. En definitiva, todas las plataformas logísticas del grupo forman parte de la fundación y están a disposición de la fundación.

¿Usted entiende que pueden canalizar oportunidades laborales con estos programas?

Nosotros ya veníamos brindando un curso básico de logística, que ahora se verá fortalecido y será realizado con nuevos aportes, desde la Fundación Tecnolog. Estos cursos van dirigidos específicamente a integrar personas que están sin trabajo, dándoles las herramientas necesarias como para que puedan ingresar a una empresa logística, ya sea en el manejo operativo de las mercaderías en los depósitos, o en otras áreas de estas empresas, como también en la utilización de vehículos y maquinaria.

Estaba en marcha un plan con la Intendencia de Canelones ¿es así?

Sí, es así, porque nuestro parque industrial logístico Ruta 5 está instalado en ese departamento. También empezamos algunas conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para apuntar a aquellas personas que el ministerio identifique como perfiles aptos para integrarse a estos procesos de formación laboral. Además, es importante destacar que hemos diseñado con la UTU un bachillerato tecnológico en logística, que abre un conjunto de oportunidades de formación interesantes para los estudiantes de esos centros de estudios.

¿Qué perfil imagina para Uruguay en materia logística, tomando en cuenta su escala? Usted ha dicho que puede ser un banco de pruebas.

Uruguay, por su tamaño, está llamado a desarrollar planes piloto y ser campo de pruebas de tecnologías que luego pueden escalarse a nivel mundial.

Hablamos de la Universidad Católica, pero también hay un trabajo con la Universidad de la República ¿Puede detallar en qué etapa se encuentra?

En ese caso lo hacemos a través de la Facultad de Ingeniería y de la Fundación Ricaldoni, que ya forman parte de la Fundación Tecnolog. A esto agrego lo que hacemos con la ANII, una muy buena institución que el Uruguay se supo dar y que, en particular con la logística, junto con el BID tienen una impronta de apoyo a innovaciones en el sector logístico, dada la importancia del sector para la economía del país.

¿Cuáles son los acuerdos concretos?

La Fundación Tecnolog fue adjudicataria de un proyecto muy interesante, que es la formación de un Centro de Demostraciones Digitales de Logística 4.0, que en este momento está en pleno desarrollo, junto con otro conjunto de proyectos muy importantes también.

¿Esto es lo que se vincula a las pymes?

Exacto. Uno de los proyectos centrales está enfocado en las pymes, ya que se trata de la creación de una plataforma tecnológica denominada e-Log, que les permitirá a estas empresas acceder a herramientas que hoy, por motivos económicos, le son lejanas o ajenas, y de esa forma mejorar sus procesos logísticos de forma integral. Entre otras prestaciones les permitirá, por ejemplo, seguir en tiempo real sus cargas y sus operaciones aduaneras. Es una primera etapa, pero queremos seguir profundizando en estos proyectos, agregándole prestaciones a esa plataforma tecnológica que estará a disposición de todas las pymes del país. También estamos concentrados en la difusión de la tecnología RFID (Radio Frecuency Identification), que ya estamos utilizando en los depósitos para transmitir mediante ondas de radio la identidad de un objeto almacenado, lo que en Uruguay aún no es de uso habitual, pero que conlleva características muy favorables en el futuro de la logística. Además, avanzamos en un proyecto IOT (internet de las cosas) mediante la implementación de sensores, que nos abre un amplio panorama también.

Con esa visión de anticiparse al futuro, mencionó la posibilidad de sumar la tecnología 5G al parque industrial que el grupo posee en ruta 5, además de la utilización intensiva del nuevo modo ferroviario que traerá el ferrocarril central y la incorporación de fuentes de energía limpia ¿En qué están estos procesos?

Son trabajos que están en curso, y empiezo por lo de la tecnología 5G aplicada a la logística, que está avanzando, lo mismo que la utilización de energías renovables, como el hidrógeno verde. Pensamos que el hidrógeno verde puede ser un driver muy importante para lo que llamamos la descarbonización de la logística. En ese sentido estamos trabajando en un proyecto para conformar un hub piloto de hidrógeno verde en el parque industrial Ruta 5. En cuanto al modo ferroviario, el grupo está invirtiendo muy fuerte en esa plataforma, tanto el parque industrial y logístico Ruta 5 como en el puerto de Montevideo. Esto le dará al país un conjunto de herramientas que hoy no tiene, para mejorar la competitividad de los exportadores uruguayos y para captar más carga regional.

Se ha dicho que el sector carece de información de calidad sobre la dimensión real en materia económica que tiene para el país. ¿Lo ve así?

En relación con eso hemos decidido fortalecer el Observatorio de Logística que ya funcionaba desde hace años en la Cátedra de Logística de la UCU. Ahora, desde la Fundación Tecnolog le estamos dando un nuevo impulso. Lo innovador de este observatorio es que mide, entre otras cosas, la exportación de servicios logísticos de Uruguay, que era algo que no se medía.

¿Y cuál es el dato hoy, por lo menos el más reciente?

Con este nuevo impulso, la idea es llegar a medir de manera mucho más cercana la actividad, y pretendemos que sea publicando este índice de forma trimestral. Lo que hoy podemos decir es que son cifras importantes, que están entre los US$ 800 millones y US$ 1.000 millones de exportación por año.

Este trabajo abierto a todo el sector, y que tiene un rigor académico muy importante, esperamos que también sea tomado por las autoridades nacionales, porque creemos que es un dato muy relevante a la hora de integrarlo a las cuentas nacionales.

Con el mismo ánimo de divulgar estos temas relevantes para la economía del país y para la sociedad en su conjunto, vamos a desarrollar un ciclo de video-podcasts, que quiere interactuar con todo el sector logístico en todos los niveles que se pueda. Nuestro espíritu es liderar desde el punto de vista tecnológico, ser un centro de demostraciones, y también liderar un proceso fuerte de divulgación de todo ese conocimiento que se va obteniendo, de la manera más universal posible. Esto lo haremos a través de estos podcasts que se emitirán de forma periódica y en los que participarán actores relevantes del sector.