Uruguay ya no es el primero en el mundo en muertes por covid, pero porque a otro le fue peor

Uruguay dejó de ser este jueves el país del mundo con más muertes diarias por covid-19 en el promedio semanal móvil por cada millón de habitantes, lugar en el que estuvo durante 22 días, de acuerdo al sitio de estadísticas Our world in data. Pero esto no se dio por una mejora sensible en los números locales, dado que se mantuvo por encima de 15 fallecimientos por millón cada 24 horas, sino que ocurrió porque a otro país vecino le fue peor: Paraguay.

Uruguay registró este jueves 15,42 muertes diarias por cada millón de habitantes, desde las 15,79 del miércoles, mientras que Paraguay pasó desde 15,76 a 15,78. Le siguen en la comparación internacional de los peores del mundo, Argentina (10,86), Baréin (10,24), Trinidad y Tobago (10,11), Maldivas (9,78), Colombia (9,71), Surinam (8,52), Brasil (8,46) y Perú (7,72). Uruguay había alcanzado el sitial del peor del mundo en el promedio semanal de muertes diarias el 5 de mayo, cuando Macedonia del Norte comenzó a reducir de forma drástica la cantidad de víctimas fatales por covid-19. Lo mismo sucedió con Hungría, que hasta el 1° de mayo era el que encabezaba la lista. Leé también Uruguay ya no es el mejor de la región: superó a Ecuador en el acumulado de muertes por covid-19 La situación en Uruguay no deja de ser crítica, e incluso en los últimos días se revirtió la tendencia a la baja en la cantidad de pacientes con coronavirus internados en CTI, que se había registrado durante dos semanas, y volvió a aumentar desde el pasado fin de semana.