Uruguayos levantan vuelo en Carnaval: agencias de viaje agotaron su oferta y vendieron un 50% más que en 2022

"El movimiento para Carnaval viene muy bien", dijo el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes (Audavi), Carlos Pera, en diálogo con Café & Negocios. Para el próximo feriado laborable que tendrán los uruguayos, los destinos argentinos están en lo alto del podio en cuanto a las preferencias, a raíz de la diferencia cambiaria que beneficia a los locales.

Además, los cruceros a diferentes lugares del noreste de Brasil fueron opciones de peso para los uruguayos. Pera destacó a la preferencia de los uruguayos a Río de Janeiro, por sobre los otros destinos de ese país.

Por debajo de los destinos de la región se posicionan los del Caribe: Playa del Carmen, Riviera Maya (México); Punta Cana (República Dominicana) y Cuba.

"Después de un primer semestre complicado por la cepa ómicron del coronavirus, el 2022 comenzó a volverse interesante y esperamos que este año continúe por esa senda", aseveró Pera. El presidente de Audavi se mostró conforme con el comportamiento que viene registrando el mercado.

En promedio, los uruguayos suelen contratar paquetes de una semana de estadía, detalló.

Los destinos caribeños a través de cruceros van a tener un valor de entre US$ 1100 y US$ 1400 por persona.

En cuanto a Argentina, si la persona decide ir a Buenos Aires y recorrer algunos lugares de su interior (como la Patagonia), puede encontrar propuestas por entre US$ 700 y US$ 800.

A su vez, de cara a Semana Santa, muchos uruguayos optan por destinos europeos y, en particular, España. Aunque "los turistas locales suelen de disponer de más días a la hora de visitar estos lugares, ya que, en promedio, suelen estar entre 15 y 18 noches en Europa", detalló Pera, y añadió que, si bien hay abundantes propuestas, hay ofertas razonables de entre US$ 3 mil y US$ 4 mil por persona.

Asimismo, en temporada alta (desde finales de mayo hasta julio, en pleno invierno), "hay propuestas muy buenas que pueden superar los US$ 5 mil", añadió Pera.

"Los países árabes, y en especial Turquía y Egipto, están de moda para los uruguayos", expresó Pera y aclaró que estos destinos se vienen consolidando desde hace un tiempo como parte del menú de viajes de los uruguayos. "La estadía suele ser más barata respecto a los países europeos (alrededor de 20% menos la noche) y, como la conectividad hace que el uruguayo deba ir a España primero, suele incluir estos destinos en el circuito en vez de otras ciudades europeas", se explayó Pera.

Carnaval “vendido” y Semana Santa a la vista

El gerente comercial de Jetmar, Camilo Papa, expresó que la agencia de viajes había desplegado un gran menú de ofertas de cara a Carnaval y a 15 días de esa fecha "ya se logró vender todo", explicó.

Jetmar ofrecía propuestas para visitar Salvador de Bahía, Río de Janeiro, Búzios y Recife (Brasil). En cuanto al Caribe, se contó con propuestas para Cancún (México) y playas de República Dominicana. Estados Unidos también estuvo presente con la ciudad de Miami como principal destino de ese país. "Este año nos fue muy bien y el volumen de consultas fue notoriamente más que el año pasado, cuando habían contagios por ómicron", aseveró Papa.

Ahora la empresa está procesando consultas y concreciones de cara a Semana Santa. "Hay una oferta muy importante para Brasil, con una operativa importante de chártes, para Río de Janeiro, Cabo Frío, Salvador de Bahía y Maceió", añadió Papa.

Con respecto a precios, las ofertas de destinos brasileños van desde los US$ 900 (hoteles tres estrellas) hasta US$ 2.500 con la hotelería con todo incluido por persona, detalló Papa.

En cuanto al Caribe, los precios son un poco más altos, y se ubican a partir los US$ 1.500 por persona. Las ofertas para visitar Miami y Orlando (Florida, Estados Unidos) rondan ese costo.

Ventas “a buen ritmo”

"En Carnaval, históricamente, no hay una demanda demasiado superior a la que suele haber normalmente. Brasil y Argentina son los destinos por excelencia para estas fechas. Ya se vendió prácticamente todo", dijo el gerente general de HiperViajes, Fernando Riva.

Si bien Argentina era uno de los destinos predilectos de los uruguayos, este país registró un notorio crecimiento como opción turística, debido a la diferencia cambiaria entre los países que beneficia al turista uruguayo. "Después de la pandemia, la conectividad aumentó en un 85%; esto permitió que la demanda creciera entre un 40% y un 50% respecto a 2022", detalló Riva.

Respecto a Semana Santa "se están vendiendo boletos a buen ritmo", dijo el ejecutivo, que, además, destacó la demanda de vuelos chárter mayoritariamente hacia el noreste de Brasil y a Río de Janeiro.

En estas fechas, lo que habitualmente se demanda, además de los países vecinos, son destinos del Caribe, Estados Unidos (en particular, Miami) y ciudades de Europa. Los paquetes que se venden son, por lo general, de siete días.

Para Semana Santa, los destinos del Caribe presentan un costo de alrededor de US$ 1.400 por persona, señaló Riva. Asimismo, los viajes a Brasil rondan entre US$ 1,100 y US$ 2,000. "Esto depende del destino, si el viaje es all inclusive, el hotel", explicó el ejecutivo. Y destacó la demanda que representa Río de Janeiro para el mercado local, dado que es una de las opciones predilectas entre los turistas uruguayos. Este destino cuesta US$ 1,000 por persona.

En cuanto a Europa, el destino predilecto es Madrid (España) por dos razonas: primero, por el atractivo que representa esta ciudad en sí misma; segundo, por la conectividad del aeropuerto de Barajas para llegar a otros destinos tanto del mismo continente, como para otros como Oriente Medio. Un pasaje a este destino ronda los US$ 1,200 (sin paquete). París (Francia), Roma (Italia) y Londres (Inglaterra) completan los destinos más elegidos por los uruguayos en el viejo continente. En paralelo, Miami, Estados Unidos, es otra de las ciudades elegidas y un pasaje a este lugar ronda los US$ 1,100 aproximadamente. "La demanda está superando a la oferta" desde la pandemia, concluyó Riva.