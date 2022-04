Urupan-Trouville y Biguá-Olimpia juegan por puntos de quiebre

Urupan y Trouville juegan desde la hora 19.15 en cancha de Larre Borges el tercer partido de la serie de playoffs correspondiente a los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Urupan ganó el primer partido 92-84 pero perdió el segundo en alargue 91-90. Los primeros dos encuentros habían sido en el Palacio Peñarol que ahora está cambiando sus luces, razón por la cual el tercer punto entre Aguada y Goes recién se jugará el jueves de la semana que viene.

Urupan, dirigido por Esteban Yaquinta, arrancó con Donald Robinson, Mateo Sarni, Martín Trelles, Sebastián Ottonello y Zygimantas Riauka.

El Trouville de Marcelo Signorelli lo hizo con Marcos Mayora, Dwayne Davis, Federico Soto, Miles Bowman Jr y Tyler Harris.

A segunda hora, 21.30, el campeón Biguá jugará contra Olimpia al que pudo vencer el pasado lunes sin Donald Sims y con solo 2 minutos en cancha de Santiago "Pepo" Vidal para igualar 1-1 la serie.

Estos puntos pondrán al ganador a un partido (a falta de dos, son al mejor de cinco) para abrochar la serie y dar el paso a las semifinales.

Los playoffs de la Liga

Urupan 1-1 Trouville

1º partido: Urupan 92-84 Trouville

2º partido: Urupan 90-91 Trouville

Biguá 1-1 Olimpia

1º partido: Biguá 84-85 Olimpia

2º partido: Biguá 68-67 Olimpia

Peñarol 1-1 Malvín

1º partido: Peñarol 91-71 Malvín

2º partido: Peñarol 49-71 Malvín

3º partido: viernes, hora 21.15 en Larre Borges

Goes 1-1 Aguada

1º partido: Goes 71-82 Aguada

2º partido: Goes 70-69 Aguada

3º partido: jueves 5 de mayo, hora 21.45