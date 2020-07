Vacaciones en tiempos de covid: ¿qué actividades para niños recomiendan los expertos y cuáles no?

Las vacaciones de invierno comenzaron este lunes y se extenderán hasta el próximo 3 de agosto, cuando niños y adolescentes deberán volver a las aulas. Con el tiempo libre para dedicar al ocio, la tentación de realizar reuniones sociales está latente, pero los expertos aconsejan "no bajar la guardia", sobre todo en momentos en los que aparecen nuevos brotes de covid-19 y hay sospechas de que aumentó la circulación comunitaria.

Silvia Guerra, epidemióloga y especialista en control de infecciones del Ministerio de Salud Pública, lo advirtió en los días previos al inicio de las vacaciones: "No pijamadas, no visitas, no reuniones grupales. Solo vacaciones intrafamiliares y en el hogar, así debe ser la nueva normalidad".



¿Qué se puede hacer entonces con los niños y adolescentes? Para el infectólogo y pediatra Álvaro Galiana lo más recomendable, siempre que el clima lo permita, es realizar actividades al aire libre, donde es menos probable que las personas contraigan el virus dado el recambio natural del aire.

"Las actividades a la intemperie son 100% recomendables", dijo a El Observador el especialista. En caso de no poder hacerlo y de tener que recurrir a espacios cerrados, Galiana recomendó evitar grandes acumulaciones de personas y mantener (en los niños mayores a 5 años) el tapabocas puesto.

Si bien el infectólogo recordó que los niños no son el "principal vector" de contagio, advirtió que donde hay menores también hay padres, por lo que es recomendable evitar las aglomeraciones.

¿Es recomendable ir a un shopping? El médico afirmó que no está necesariamente desaconsejada esa actividad, ya que estos centros comerciales tienen una regulación, como el control de la temperatura, la desinfección de manos y el uso de tapabocas de forma obligatoria.

Galiana sí desaconsejó la visita a esos lugares por parte de personas que están dentro de las poblaciones de riesgo, que tienen cualquier tipo de síntoma respiratorio o que están en cuarentena.

Consultado sobre las "pijamadas" y otro tipo de eventos sociales, el médico afirmó que "sin dudas" hay que "tratar de limitarlas". "Aún cuando los niños son los que hacen la pijamada, siempre son los padres los que entran y salen, hablan con otros padres y pueden no usar el tapabocas. Hay que evitar ese tipo de contactos", sostuvo.

Galiana señaló que la experiencia indica que en los casos "intradomiciliarios" no es el niño quien originalmente infecta, sino que son enfermos "secundarios". "Es un hecho empírico que se ha observado, aunque nadie puede decir con certeza que es imposible que ocurra, porque las posibilidades existen", apuntó.

"Lo más importante es que, en lo posible, no haya actividades en lugares cerrados y sí a la intemperie", aconsejó para estas vacaciones.

El médico también se refirió a aquellos casos en los que los padres, producto de la dinámica laboral, deban dejar a los más pequeños con sus abuelos. "En principio no es un problema en la medida de que es dentro de la familia. Ya lo habíamos dicho antes, cuando todavía no habían empezado las vacaciones, los niños pueden estar con los abuelos, a no ser que tengan muchos factores de riesgo y genere temor que estén en contacto", afirmó.

Divertirse de forma "diferente"

Previo a las vacaciones el colegio Stella Maris de Montevideo organizó un ciclo de "Preguntas y dudas sobre covid" en el que los padres plantearon sus preguntas y los especialistas Silvia Guerra y Julio Medina aportaron sus respuestas.

Una de las consultas que recibieron los médicos, según el video publicado en el perfil de Facebook de la institución, refirió a la constante invitación que reciben los niños y adolescentes para realizar "reuniones", "fiestas" o "dormilonas" por parte de sus amigos.

"La verdad que es preocupante", respondió Medina, director de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República. "A los jóvenes hay que decirles lo siguiente. Lo saben, pero hay que reiterarlo: No estamos diciendo que no se diviertan, pero sí que lo hagan de otra manera. Así va a ser todo este año y parte del que viene, seguramente", enfatizó el especialista.

En este sentido, recomendó "reducir el círculo de interacción" y también su duración. "Los padres tienen una enorme responsabilidad. ¿Cómo pueden ayudar? No prestando la casa o no favoreciendo la juntada de los muchachos o poniendo normas muy claras. Tienen que ir a un ambiente abierto, no existen más esas reuniones de 15 o 20 personas, tiene que ser muy reducido el grupo", señaló.

Además, Medina afirmó que si bien es probable que los jóvenes no tengan una "infección severa" en caso de contraer covid-19, sí pueden "perder el olfato o el gusto por un año". También recomendó que tengan presente que pueden transmitir la enfermedad "de forma silenciosa" a poblaciones de riesgo o aquellos con alguna inmunodebilidad.