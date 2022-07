Vacunación suspendida: cómo sigue el caso que da dolores de cabeza al gobierno y que aún no tiene juez

Las ferias judiciales son tranquilas. Los abogados que pueblan los juzgados prácticamente desaparecen y se atienden únicamente las situaciones urgentes, que a la vez son mínimas. Esta máxima no se cumplió en los pasillos del juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde un caso de trascendencia nacional no solo implicó largas audiencias sino que generó que la pequeña sede se convirtiera en un desfiladero de exponentes antivacunas y periodistas deseosos de hacerse del material del proceso. Aún así, la suspensión de la vacunación a menores aqueja a los operadores judiciales del 4° Turno y al gobierno nacional, pero al caso le queda por lo menos una semana más de vida y aún no está claro en qué tres jueces caerá la responsabilidad de tomar una decisión definitiva que salde esta cuestión.

El gobierno contestó a la apelación este martes y, según difundió Búsqueda, hizo énfasis en que el juez Alejandro Recarey actuó en forma "parcial" y volvió a reiterar las credenciales científicas que tiene la decisión de vacunar menores. A partir de eso, el abogado contrincante, Maximiliano Dentone, cuenta con otros tres días hábiles para responder a los argumentos del gobierno y abogar por la ratificación del fallo. Estos tres días se vencen el viernes. Al próximo día hábil –que será el martes, debido a que el lunes es feriado no laborable– el juez titular de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno (Recarey era suplente), Carlos Aguirre, deberá elevarlo al Tribunal de Apelaciones. Hay siete turnos y no hay forma de prever de antemano a cuál le tocará. En el momento en el que Aguirre lo eleve, se sorteará y se sabrá qué colegiado de tres jueces tomará la resolución definitiva. A partir del martes, contarán con un máximo de cuatro días, es decir, hasta el viernes, para fallar. Mientras tanto, las coordinaciones entre los grupos antivacunas de covid-19 continúan. "Quería ver los argumentos científicos, a ver si podemos ayudar", dijo el médico antivacunas Javier Sciuto, cuando se le preguntó qué lo traía al juzgado. Como al resto de los solicitantes, le denegaron el acceso al expediente. El infectólogo pediátrico Álvaro Galiana advirtió que “si la suspensión de la vacunación se prolonga por varias semanas puede ser un problema”. Porque si bien los planes de inmunizaciones son estimativos —y no es que todo organismo deba recibir en el día exacto las dosis correspondientes—, el paso del tiempo “puede dejar desprotegidos a muchos niños”. En ese sentido, explicó: “Si el parate es por una o dos semanas, como hasta ahora, no debería generarse un problema serio salvo para algún caso puntual… distinto es si esto se extiende”. ¿Cuántos niños quedaron sin vacunarse? Como la vacunación contra covid-19 no es obligatoria y, desde hace tres semanas tampoco se exige agendarse, cualquier estimación carece de evidencia. Pero la marcha histórica de la administración de las dosis a niños da algunas pistas. El jueves 7, el día en que el juez Alejandro Recarey suspendió la vacunación en menores de 13 años hasta que se hagan públicos los contratos de compras de vacunas, había 725 menores de entre cinco y 11 años que estaban habilitados para darse su segunda dosis. Sin embargo, en las pocas horas de aquel jueves en que funcionaron los vacunatorios, hasta que el magistrado decretó la interrupción, solo se habían vacunado 313 de esos niños. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en conferencia de prensa ese día estaban habilitados para segunda dosis 5.800 niños de 5 a 13 años. En los días que le siguieron fue creciendo la cantidad de niños que ya habían dejado pasar las seis semanas de ventana luego de la primera dosis y esperaban darse la segunda. Tanto que ayer, a una semana de la suspensión de la campaña vacunal, se sumaron otros 1.936 niños (totalizando 2.661). Y si se tiene en cuenta el tiempo jurídico que puede tardar hasta que falle el tribunal de apelaciones, se agregarían otros 693 en la idéntica situación. Estos cálculos no toman en cuenta las chances de que un pequeño infecte con covid-19 en el período ventana y, por tanto, deba aguardar tres meses para recibir su segunda dosis. Tampoco considera que haya unos 1.500 niños que por estos días están cumpliendo la edad mínima para vacunarse (los cinco años) y pueden estar interesados en hacerlo. Ni toma a aquellos adolescentes de 12 y 13 años a los cuales también se le suspendió la vacunación (edad en la que el esquema vacunal es de tres dosis y se habilitó la cuarta para población de riesgo). Y, sobre todo, no considera a quienes jamás recibieron una sola dosis y quieren hacerlo por primera vez. Galiana insistió con que covid-19 es una infección que también afecta a los niños. Como ejemplo: en el hospital pediátrico Pereira Rossell, que él dirige, hay internados seis niños con diagnóstico positivo de la presencia del virus. Algunos de ellos son menores de cinco años, la edad mínima para la que se habilitó la vacunación anticovid en Uruguay. Brasil aprobó esta semana la administración de dosis de Coronavac para los niños entre tres y cinco años con el objetivo de proteger también a esa población. Esto se da en medio de un crecimiento de la circulación de virus respiratorios.