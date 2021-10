Valdez y Cía desarrolló un “rematazo” con los Angus en Modelo Club

Valdez y Cía vendió genética Angus del Modelo en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó, donde colocó toda la oferta.

Los toros Angus SA se vendieron a US$ 3.164 de promedio. En esta oportunidad el valor máximo fue US$ 4.080. Desde el escritorio destacaron que este fue un “rematazo”, Rodrigo Fernández Abella, director de la cabaña, coincidió.

A ritmo de vértigo se están colocando los toros del Modélo Club !! Ponga y ponga con ⁦@ValdezyCia⁩ pic.twitter.com/4bjWBdRNEu — Rodrigo Fernandez Abella (@RodrigoFerAbe) October 15, 2021

Esta fue la séptima edición del remate de la cabaña, que este 2021 cumplió 92 años y en esta oportunidad ofertó animales certificados. La jornada tuvo una doble modalidad, por una parte, en la pista se vendieron los reproductores Angus, mientras que de forma virtual se comercializó una oferta de vientres, destacada.

Las terneras se vendieron a US$ 575 de promedio, mientras que las vaquillonas abiertas se colocaron a US$ 767, las vacas a US$ 840 y las piezas de cría a US$ 615.

Ahora los vientres en Modélo Club !! Remate firme pic.twitter.com/fjkesE5OMb — Rodrigo Fernandez Abella (@RodrigoFerAbe) October 15, 2021

A continuación los promedios de la venta:

Resultados del remate.