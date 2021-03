Valdez y Cía logró una destacada venta de los Cuarto de Milla de Matrera y el Angus de Santander

En una nueva edición del remate de los Cuarto de Milla de Matrera y los Angus de Santander Valdez y Cía dispersó una destacada oferta en una jornada que superó las expectativas, según indicó a El Observador, Ricardo Pigurina, gerente comercial del escritorio.

La venta se desarrolló de forma virtual desde el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó.

“Fue un muy buen remate, se superaron las expectativas y los vendedores quedaron extremadamente conformes”, sostuvo.

Valdez y Cía

Pablo Valdez, director de Valdez y Cía en el remate de Matrera y Santander

Buena sensación en la previa

En la subasta de equinos el escritorio colocó yeguas mansas, potrancas PI, yeguas de manada y un padrillo con un promedio general de US$ 2.922 por la genética Cuarto de Milla.

Pigurina destacó que desde el escritorio tenían una buena sensación para la colocación de los equinos por cómo funcionaron las preofertas previo a la subasta.

“Entendíamos que iba a andar bien y la gente se entusiasmó y nos acompañó. Los clientes compraron a gusto y eligieron los caballos que querían, Fue un éxito”, comentó.

Se pagó la buena calidad

Por otro lado, en la venta de la genética Aberdeen Angus la firma vendió terneras, vaquillonas y vaquillonas preñadas, con promedios de US$ 426, US$ 555 y US$ 705 respectivamente.

Arrancamos con vientres Abeerden Angus de Santander pic.twitter.com/5cC1vnEVod — Valdez & Cia (@ValdezyCia) March 20, 2021

El gerente del escritorio detalló, finalmente, que la oferta de vacunos que llegó a la subasta era de mucha calidad y que los clientes pagaron por esa calidad, lo que se notó tanto en el desarrollo del remate como en los valores obtenidos.

Valdez y Cía

Promedios de la venta