Valdez y Cía realizó el primer remate de La Arachana y Don Isidro, que fue “muy genuino”

Valdez y Cía realizó el primer remate conjunto de las cabañas Don Isidro, de Rafael Gorozurreta, y La Arachana, de Alejandro Duarte, y según contó a El Observador Ricardo Pigurina, gerente comercial del escritorio, “la venta salió muy bien, fue un remate genuino”.

En esta oportunidad los toros de Don Isidro promediaron US$ 3.030 y los reproductores PI de La Arachana se valorizaron en US$ 2.668. Además, se comercializaron terneras, que promediaron US$ 530.

Promedios del remate.

“Este es un remate nuevo. El primero siempre es muy difícil pero salió muy bien, nos acompañó bastante gente en la Agropecuaria de Melo y la venta salió muy bien”, sostuvo el gerente.

Clientes y amigos de las cabañas acompañaron en el primer remate conjunto de La Arachana y Don Isidro.

Una buena zafra

Pigurina habló sobre el desarrollo de la zafra de toros 2021 y resaltó que “viene muy bien” en cuanto a demanda, colocación y valores.

Para él, “el precio es la consecuencia de algo más, pero antes de eso viene que haya une buena demanda y colocación”, mencionó. Lo importante de la zafra de reproductores, indicó, es colocar toda la oferta. “Si vendemos todo, bien, si vendemos todo y a muy buen precio, mucho mejor”, expresó.

Se dispersó genética Hereford.